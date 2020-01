Monty Python-stjärnan Terry Jones är död

Den walesiska skådespelaren Terry Jones blev känd världen över som en del av den brittiska humorgruppen Monty Python. Jones var 77 år gammal när han dog.

Jones agent bekräftar nyheten för BBC. Enligt familjen ska Jones ha dött på tisdag kväll.

Han led av frontallobsdemens, ofta kallad endast FTD (förkortning på sjukdomens engelska namn).

Terry Jones och Eric Idle i den legendariska Nudge Nudge-sketchen av Monty Python, fotograferade under föreställningen Monty Python Live (Mostly) i London 2014.

Medan Jones studerade historia vid universitetet i Oxford blev han medlem i komedigruppen The Oxford Revue, där han träffade Michael Palin.

De två komikerna jobbade tillsammans redan i unga år, innan Monty Python ens var påtänkt.