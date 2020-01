WHO sköt upp bedömningen av coronaviruset – mångmiljonstaden Wuhan har nu praktiskt taget satts i karantän

Kinesiska myndigheter har skrivit upp antalet bekräftade smittade i coronaviruset till 571 personer. Världshälsoorganisationen WHO kommer idag att meddela om viruset ska klassas som ett globalt hälsohot. WHO vill ha tilläggsinformation från sina utredare i Kina.

WHO höll ett krismöte på onsdagen och skulle redan efter det mötet meddela om man utlyser globalt folkhälsonödläge på grund av coronaviruset 2019-nCoV.

I stället höll WHO-ledarna en presskonferens där de meddelade att bedömningen skjutits upp till torsdagen.

– Det är ett beslut jag tar på väldigt stort allvar, påpekade WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Enligt honom behöver man mera information från Kina för att kunna bedöma hur pass allvarlig smittan är och hur lätt den överförs från människa till människa.

Enligt Didier Houssin, som är ordförande för WHO:s kriskommitté, var experterna i kommittén oense om det fanns anledning att utlysa nödläge eller inte.