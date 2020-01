Film: 1917 – snyggt filmad språngmarsch undan döden

Bild: © 2019 Universal Pictures and Storyteller Distribution Co

På krigsfronten mycket nytt. Regissören Sam Mendes har skapat en film byggd på illusionen om att allt är filmat i en enda tagning. Och han gör det med bravur. Lance Corporal Schofield (George MacKay) står i en skyttegrav bland mänger av soldater. Bild: © 2019 Universal Pictures and Storyteller Distribution Co

Regissören Sam Mendes lyckas med konststycket att skapa ännu en variant av krigsfilm. En film på gränsen mellan tekniskt experiment och ett onlinespel. Men kan den vinna en Oscar för bästa film?

Det är april 1917 och tillfälligt tyst vid fronten i norra Frankrike. Som om hela världen drog efter andan.

Under ett träd vilar två unga soldater när en överordnad närmar sig dem med ett uppdrag. Utan att veta vad uppdraget innebär följer de med för att få ytterligare instruktioner.

Går du eller skall jag gå? Schofield och Blake vet inte riktigt hur de skall göra. Blake och Schofield står vid en öppning i en mur och undrar om de skall gå igenom den.. Bild: © 2019 Universal Pictures and Storyteller Distribution Co

Och visst verkar det enkelt. På ytan.

Allt de behöver göra är att leverera ett budskap till en annan bataljon. Ett budskap om att inte genomföra en planerad attack.

Problemet är bara att bataljonen som omfattar ungefär 1600 man befinner sig någonstans i skogen. Någonstans bortom no mans land.

Och i gryningen går tidsfristen ut.

Tick, tack. Tick,tack.

Gastkramande tempo

Det finns en historisk grund i det som filmen skildrar, med en story som regissören hört sin farfar berätta.

Men trots detta är det viktigt att påpeka att det här inte är den typen av krigsfilm som öppnar för några djupare analyser av militära detaljer eller fakta om vad som hände på vilket frontavsnitt.

Det här är en film som lever på adrenalin.

Hur skall det gå nu? George MacKay har vi bland annat kunnat se med Viggo Mortensen i "Captain Fantastic" (2016) Vicekorpral Schofield ser fundersam ut. Bild: © 2019 Universal Pictures and Storyteller Distribution Co

Eftersom berättandet är uppbyggt på illusionen om att allt sker i en enda tagning fokuserar man enbart på dessa två män och deras försök att genomföra ett omöjligt uppdrag.

Kameran - och därmed vi - följer dem tätt i hälarna eller hänger någon meter framför dem där de kryper över leriga fält, hoppar ner i fiendens löpgravar, tar skydd bland till synes övergivna hus, forcerar bångstyriga vattendrag.

Hela tiden ovetande om var nästa överraskning väntar. Nästa hotbild. Det avgörande skottet.

Allför ytligt?

Filmen har fått utstå en del kritik för sina rollkaraktärer - för att dessa förblir grovt skissade bilder snarare än individer man investerar sina känslor i.

Det stämmer delvis – vi får inte veta särskilt mycket om vare sig vicekorpral Schofield (George MacKay) eller vicekorpral Blake (Dean-Charles Chapman).

Även om vi kan se att de är unga, trötta och rädda.

Från Game of Thrones till slagfälten. Dean-Charles Chapman är up and coming. Vicekorpral Blake i närbild. Bild: © 2019 Universal Pictures and Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved.

Men visst hade man gärna velat att porträtten blivit fylligare. Åtminstone om man väljer att se filmen som ett persondrivet drama.

Det hjälper liksom inte att väva in tunga namn som Colin Firth och Benedict Cumberbatch i minimala roller.

Väljer man däremot att se helheten som en skildring av krigets anonyma lidande och det slumpartade i vem som dör och vem som överlever så fungerar huvudrollerna på just dessa premisser.

Krigets spänning eller dess fasa?

Krigsfilmen som genre balanserar alltid på en besvärlig knivsegg mellan att vara avskräckande och lockande, mellan att väcka medlidande då ”de goda” dör och att önska död åt ”de onda”.

1917 finns någonstans i gränsmarken mellan dessa. De ytliga porträtten gör att ens emotionella engagemang är begränsat, istället är det uppdraget i sig man går upp i.

Både denna aspekt och själva berättargreppet gör att man associerar till ett spel där man avancerar från en nivå till en annan.

Mot ljuset? Siluetten av en man mot bakgrunden av brinnande ruiner. Bild: © 2019 Universal Pictures and Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved.

Här kan man fråga sig om det rör sig om ett billigt trick för att locka en yngre publik eller om det finns andra bevekelsegrunder?

Bästa filmen?

Vad man än tycker om innebörden i filmen så är det ett obestridligt faktum att Sam (007 Skyfall & 007 Spectre) Mendes & co skapat en visuellt starkt verk som visar vad man rent tekniskt kan åstadkomma.

Detta i likhet med Peter Jackson som byggde sin arkivfilm They shall not grow old på autentiska bilder från första världskriget.

Talande blick. En bild ur Peter Jacksons "They Shall Not Grow Old". Soldater i skyttegraven under första världskriget. Bild: © 2018 Imperial War Museum

Ganska långt framstår 1917 som en sömlös språngmarsch där allt handlar om att överleva en sekund till.

Och av bara farten lyckas man på något förunderligt sätt åskådliggöra det vansinniga med krig.

När det enda som skiljer ett ”vi” från ett ”dem” är ett rostigt taggtrådsstängsel. För i gropen med halvt förruttnade lik är det omöjligt att se vem som slagits på vilken sida.

Och runt allt detta kaos finns naturen. På söndertrampade åkrar står svultna kor som iakttar människans underliga förehavanden.

Som tycker att vardagen gott kunde återgå till det normala.

Så snart som möjligt.