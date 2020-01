Mikael Källman är tillbaka i handbollsligan och tror att GrIFK:s säsong kan räddas: "Är kanske mitt sista projekt i Grankulla – ambitionerna är stora"

GrIFK har underpresterat i årets handbollsliga. Nu tar laget sig an återstoden av säsongen under Mikael Källmans kommando. Källman, som ersatte Kaj Hagman som ansvarig tränare, leder GrIFK för första gången på lördag i hemmamatchen mot Sjundeå IF.

De nio första matcherna för GrIFK gav en oavgjord och åtta förluster, så allting gick snett under hösten. Källman har nu haft tre veckor tid på sig att få ordning på GrIFK:s spel, och han tror att säsongen fortfarande kan räddas.

– När diskussionerna om min tränarroll blev allvarliga kring nyår riktades blickarna främst mot nästa säsong, men att arbetet för nästa säsong inleds redan nu. Den här säsongen gör vi vårt bästa och ser vart det räcker. Vi har pratat om att först fixa sjätteplatsen före det blir ett nedre slutspel, och sen försöka ta hem femteplatsen.

– Laget består av unga killar med mycket potential. Några är bekanta från tidigare och våra toppspelare är bra. Bredden kanske ändå saknas för tillfället, säger Källman till Yle Sporten.

Källman vill se aggressivitet Mikael Källman valmentaa Bild: Berislav Jurišić / Yle

Orsakerna till den svaga hösten är inte helt klara för Källman även om skadeläget förklarar en del.

– Mest var det skadorna som ställde till det för GrIFK. Då den absoluta toppen försvinner från öppningssexan blir det svårt hela vägen.

Större klubbar utomlands lockar inte

Källman är nöjd med tillvaron i GrIFK och suktar inte efter tränarjobb i större utländska klubbar. Det färska kontraktet håller honom i Grankulla fram till våren 2021. För Källman känns kontraktet dessutom extra bra i och med att han trivdes bra i Grankulla redan under de sju framgångsrika säsongerna han upplevde som tränare i HC West.

– Jag har inga ambitioner att träna utomlands. Jag har två barn utomlands jämt och ständigt, och då är det bättre att vi finns i ett tryggt hem dit de alltid kan komma. Men ambitionerna här i Grankulla är stora. Det är kanske mitt sista projekt i Grankulla, och jag hoppas att GrIFK så fort som möjligt kan utmana Dicken, BK-46 och Cocks.

– Jag vill att GrIFK:s spel innehåller lite mera aggressivitet, kompakthet i försvaret, fler anfall där man skapar ytor och spelar för varandra, tempo och korskörningar. Det är så vi kommer att försöka.

Bollhallen i Grankulla bekant arbetsplats för Källman Mikael Källman Bild: Berislav Jurišić / Yle

"Intressant med Lindgren som landslagstränare"

Källman var också i flera år tränare för herrlandslaget, och han välkomnar handbollsförbundets beslut att anlita Ola Lindgren till landslagstränare.

– VM-kvalet var helt okej, mot Georgien i ett dubbelmöte ska man gå vidare. Där gjorde man sin plikt. Nu får man möta hårda länder och förhoppningsvis ta några vinster. Hoppas på en lyckad lottning i sommar.

-Tycker du att Ola Lindgren bidragit med något speciellt till landslaget?

– Jag har inte ännu någon riktigt klar bild. Jag ska prata med våra landslagsspelare Richard Sundberg, Fredrik Forss och Anthony Hellakoski om vad hans handbollsidé går ut på.

– Lindgren har pratat med andra klubbtränare, men det var innan jag tog över i GrIFK, så jag har ännu inte pratat med honom. Men jag ser fram emot att göra det senast under våren.

– Lindgren är ett mycket intressant namn. En erfaren och framgångsrik tränare, så det är jättekul att Finland fått ett sådant namn hit.

Källman säger att han inte själv längtat tillbaka till posten som landslagstränare.

– Jag tror inte att det blir aktuellt med mig som landslagstränare, men om det uppstår någon roll där man kan hjälpa till så varför inte. Men mitt hjärta ligger i det dagliga arbetet.

– Jag vill inte jobba med spelarna då och då, utan på daglig basis. Då är man inte så beroende av i vilket skick spelaren kommer till laget, utan kan vara med om att påverka allting. Det är så jag vill jobba. Jag älskar att vara på träning och träffa killarna och ha roligt tillsammans i handbollens tecken.