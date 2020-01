Den milda vintern gör att många fåglar hittar mat i skogen - Svartåbon Christer Kalenius har hittills köpt mindre mängder fett och solrosfrön

Första matchen under Källmans ledning på lördag.

GrIFK har underpresterat i årets handbollsliga. Nu tar laget sig an återstoden av säsongen under Mikael Källmans kommando. Källman, som ersatte Kaj Hagman som ansvarig tränare, leder GrIFK för första gången på lördag i hemmamatchen mot Sjundeå IF.