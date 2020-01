Märkligt berg- och dalbanelopp för Iivo Niskanen – hämtade in 30 sekunder men klappade ihop då loppet skulle avgöras

Iivo Niskanen ledde efter 10 kilometer, men tappade därefter 30 sekunder på 5 kilometer. I fristil började upphämtningen och Niskanen var med i tätstriden då bara några kilometer återstod. På slutet var ryssen Aleksander Bolsjunov vassast och efter honom åkte en norsk kvartett i mål.

Aleksander Bolsjunov, Johannes Høsflot Klæbo och Sergej Ustiugov. Den trion spekulerades på förhand ligga bäst till i segerstriden på herrarnas skiathlon (15 + 15 kilometer).

Det stod redan tidigt klart att varken Ustiugov eller Klæbo hade något i tätstriden att göra.

Iivo Niskanen var däremot pigg inledningsvis och valde att försöka spränga fältet tidigt. Vid 6,2 kilometer var försprånget till de jagande nästan åtta sekunder och finländaren ledde fortfarande efter 9,9 kilometer.

På slutet av den klassiska delen började Niskanen tappa mark och det mesta pekade på att det var kört. Efter skidbytet vid 15 kilometer hade Niskanen hela 33 sekunder upp till täten.

Niskanen ikapp

Trots att Niskanen är klart bättre på klassisk stil än fristil, så började finländaren ta in på täten direkt efter att fristilsdelen börjat. Efter 20,2 kilometer hade Niskanen 19 sekunder upp till täten, vid 22,5 kilometer var han i praktiken i kapp.

Ett tiotal herrar var på slutet inblandade i segerkampen. Niskanen tappade mark på de sista kilometerna och var aldrig aktuell för medverkan i en spurtstrid.

Aleksander Bolsjunov stod igen för en imponerande insats och var starkast på upploppet före den norska trion Simen Hegstad Krüger, Sjur Røthe och Martin Johnsrud Sundby.

Niskanen kom i mål som åtta, 17,3 sekunder efter segraren Bolsjunov.

Norrmännen Johannes Høsflot Klæbo och Emil Iversen bröt.

– Det var självklart tungt att man skulle bryta. Jag hade hoppats att vara med och kämpa om en seger i alla fall en pallplats, men i dag var jag inte i närheten. Jag hade en riktigt dålig dag och då är det bara så det är, sa Klæbo till SVT.

Resultat (15 +15 km):

1. Aleksander Bolsjunov (RUS) 1.13.40,6

2. Simen Hegstad Krüger (NOR) +0,9

3. Sjur Røthe (NOR) +1,2

4. Martin Johnsrud Sundby (NOR) +2,5

5. Hans Christer Holund (NOR) +2,9

6. Andrej Larkov (RUS) +6,1

7. Dario Cologna (ITA) 7,7

8. Iivo Niskanen (FIN) +17,3

21. Ristomatti Hakola (FIN) +1.42,8

24. Perttu Hyvärinen (FIN) +1.45,9

36. Lari Lehtonen (FIN) +2,59,2

50. Lauri Lepistö (FIN) +5.00,5