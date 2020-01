Therese Johaug klar etta i skiathlon – tapper insats av Krista Pärmäkoski: "Hennes fart är kanske ändå inte helt övermäktig"

Bild: /All Over Press

Therese Johaug vann som väntat damernas skiathlon med klar marginal. Krista Pärmäkoski och Kerttu Niskanen var länge med i klungan som jagade norskan. Trots pigga insatser fick finländarna ändå ge sig på slutet då tre andra damer gjorde upp om de två övriga pallplaceringarna.

Therese Johaug har varit överlägsen i skidspåret den här säsongen och det var bara en tidsfråga innan hon skulle försöka sig på ett ryck i lördagens skiathlonlopp (7,5 + 7,5 km). Efter två kilometer kom det.

Svenskan Ebba Andersson försöka hänga på men fick snabbt ge sig. Därefter var det norskan Ingvild Flugstad Østberg som gjorde ett försök, men även det misslyckades, och ganska snabbt var åtta åkare samlade i jakten på Johaug. Bland dem såväl Krista Pärmäkoski som Kerttu Niskanen.

Stadlober överraskade

I skidbytet halvvägs var avståndet till Johaug 14 sekunder. Johaug trissade upp tempot under början av fristilsdelen och avståndet växte.

Katharina Hennig, Kerttu Niskanen och Natalja Neprjajeva tappade snabbt mark och plötsligt var det fem damer som verkade göra upp om de två övriga pallplatserna.

Med ett par kilometer tappade även Krista Pärmäkoski och Heidi Weng greppet och fem damer hade förvandlats till tre, då överraskningen Teresa Stadlober, Ebba Andersson och Ingvild Flugstad Østberg gjorde upp om andra- och tredjeplatsen.

Norskan var snabbast på upploppet och blev tvåa. Skrällen Stadlober åkte i mål knappt före Andersson.

Pärmäkoski var femma och Niskanen åtta.

"Borde ha varit fräckare"

– Helhetsmässigt var det en bra insats. Dagens form var kanske inte riktigt den samma som för en vecka sedan. Föret var långsamt i dag och det kan ha lett till att jag inte kände att jag flög fram. Det handlade närmast om att kämpa, säger Pärmäkoski för Yle efter tävlingen.

Pärmäkoski medger att hon öste på för fullt under den klassiska etappens andra varv. Framför allt i den tuffaste uppförsbacken. Det kan ha kostat henne fart då åkarna böt till fri teknik.

– Men jag ville chansa, säger Pärmäkoski.

Däremot kan hon ha varit försiktig i fri stil.

– Jag hade en pallplacering på gaffeln, men fick inte riktigt till det. Jag var inte tillräckligt fräck. Inte är det nu på något sätt en dålig placering, men visst grämer det att inte sluta bland de tre främsta, säger Pärmäkoski.

Råg i ryggen?

Johaugs segermarginal var 15,5 sekunder och Yles referent Chriso Vuojärvi tror att det ger andra damåkare hopp.

– Det måste ge konkurrenterna råg i ryggen att de åtminstone har ögonkontakt till skiddrottningen. Hennes fart är kanske ändå inte helt övermäktig, analyserade Vuojärvi.

Johaug själv var nöjd med loppet.

– Det var en bra tävling. Jag visste att jag måste pusha mig själv hela tiden för att inte bli uppåkt, sa hon i tv-intervjun.

Resultat:

1. Therese Johaug (NOR) 40.05,2

2. Ingvild Flugstad Østberg (NOR) +15,5

3. Teresa Stadlober (AUT) +15,6

4. Ebba Andersson (SWE) +15,7

5. Krista Pärmäkoski (FIN) +22,9

6. Natalja Neprjajeva (RUS) +23,4

7. Heidi Weng (NOR) +23,9

8. Kerttu Niskanen (FIN) +43,7

21. Anne Kyllönen (FIN) +1.50,0

33. Laura Mononen (FIN) +2.56,8

38. Susanna Saapunki (FIN) +3.25,9

39. Vilma Nissinen (FIN) +3.31,1