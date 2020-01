- Det hjälper att tala om det. Vi borde alla bli bättre på att tala öppet också om svåra saker. Det säger bonden Christer Finne som strax innan jul i fjol förlorade sin fru i cancer. Sonen Eriks självmord för tio år sedan har också satt djupa spår.

Christer Finne bjuder på kaffe vid gården i Solf i Korsholm. Döttrarna Rosmarie och Linnéa är också på plats och håller på att packa grönsaker. På bordet i kafferummet står ett fotografi på frun Eivor omgiven av blommor. Det har nu gått snart två månader sedan Eivor förlorade kampen mot cancern.

Christer är grönsaksodlare och bloggar aktivt om sitt liv som bonde på bondbloggen. Där skriver han inte bara om själva arbetet som bonde, utan delar också öppet med sig om livets med och motgångar.

Vi är här för att prata om betydelsen av att också våga sätta ord på det svåra i livet. Christer och Eivor fick nästan 40 år tillsammans och under den tiden hinner mycket hända. Vi börjar från början.

- Vi träffades på nyårsafton 1979. Jag bjöd upp henne till dans. Det gick bra och det blev ett par danser till. Innan vi skildes åt kom vi överens om att träffas igen. Så blev det.

Den 23 februari 1981 förlovade sig Eivor och Christer. Ett gulnat fotografi av en kvinna och en man som ler mot kameran. Bild: Privat

Kämpade på under ”laman”

Sedan gick allt snabbt. Under tiden Christer var i militären förlovade sig paret. Han kom hem lagom till att han blev far för första gången då dottern Rosmarie föddes år 1981. År 1982 blev paret föräldrar igen då Annsofie kom till världen. Under åren som följde hann paret gifta sig och flytta till Solf där de köpte en gård och började odla grönsaker. Sommaren 1987 föddes sonen Erik.

Eivor med sonen Erik i famnen tillsammans med de två äldsta döttrarna Rosmarie och Annsofie. Ett gulnat fotografi av en kvinna. I famnen håller hon ett spädbarn och bredvid henne står två flickar i gula kjolar. Bild: Privat

Det blev ingen lätt start som jordbrukare för Eivor och Christer. Det ekonomiska uppsving som landet upplevt under 1980-talet sjönk nu drastiskt och en vardag av ”lama”, arbetslöshet och stora skulder väntade. Det blev en tuff tid för Christer och Eivor. Mitt under krisen blev de också föräldrar igen då dottern Linnéa föddes år 1993.

Flera gårdar gick i konkurs under den här tiden, men Eivor och Christer kämpade på och lyckades betala av sina lån. Vardagen började rulla på och de trivdes med att jobba tillsammans. Barnen blev äldre och kunde också börja hjälpa till på gården.

Christer minns början av 2000-talet som goda år.

En förälders värsta mardröm

Sommaren 2009 vändes familjens liv upp och ner. Då inträffade det som Christer beskriver som en förälders värsta mardröm.