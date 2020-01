Ilkka Herola radar upp starka insatser i skidspåret – klättrade femton placering på kommande VM-banan

Om Ilkka Herola skulle få ordning på hoppformen är han ett namn för pallen. I dagens tävling i Oberstdorf hade han den snabbaste skidtiden av alla men krafterna räckte inte hela vägen.

Som så många gånger tidigare tvingades Ilkka Herola jaga i skidmomentet i nordisk kombination. Finländaren hoppade in på en 23:e plats i backmomentet och startade jakten drygt två minuter efter täten.

Och även på den kommande VM-banan i Oberstdorf visade Herola att det inte är något fel på skidformen. Herola gick fram som en furie i skogen och anslöt sig snabbt till den stora klungan som låg ungefär en minut bakom tättrion.

Herola hade ingen chans att gå ikapp Jarl Magnus Riiber, Jens Lurås Oftebro och Franz-Josef Rehl men gjorde upp om fjärdeplatsen med ett tiotal andra åkare.

– På det sista varvet fick jag lite hjälp i jakten men jag visste att jag inte skulle vara speciellt fräsch på slutet, säger Herola till Yle efter tävlingen.

På målrakan var Herola tvungen att släppa några ryggar och gick i mål på åttonde plats.

– Det fanns inte speciellt mycket rum för taktik, benen bestämde i vilken fart jag skulle åka. Det var ändå en helt bra dag, säger Herola.

Världscupledaren Riiber avgjorde segerkampen i det sista motlutet och knep säsongens sjunde seger.

För Eero Hirvonen gick det riktigt snett i backmomentet. Hirvonen var 39:e man i backen och i skidmomentet klättrade fem placeringar och slutade på 34:e plats.

Resultat:

1. Jarl Magnus Riiber NOR 26.30,7

2. Jens Lurås Oftebro NOR + 6,0

3. Franz-Josef Rehrl AUT + 8,0

4. Jörgen Gråbak NOR + 43,8

5. Fabian Riessle GER + 44,7

6. Martin Fritz AUT + 45,4

7. Espen Björnstad NOR + 47,1

8. Ilkka Herola FIN + 47,5

9. Manuel Faisst GER + 49,3

10. Akito Watabe JPN + 52,0

--------------

34. Eero Hirvonen FIN +3.33,4