Kina förbjuder handel med vilddjur – "Folk bör inse riskerna" – Wuhans borgmästare befarar 1 000 nya smittade

Kina förbjuder all handel med vilddjur och viltkött från och med söndagen. Djuruppfödning, transporter och handel med vilddjur regleras strängt tills virusepidemin är över. Den drabbade staden Wuhans borgmästare befarar att man ännu kommer att bekräfta minst tusen nya smittade.

Borgmästaren som intervjuades i kinesisk tv, säger att han grundar sitt antagande på antalet misstänkta fall som testas som bäst. Hittills har man bekräftat 56 döda och omkring 2 000 smittade i Kina.

En djurmarknad i Wuhan tros vara smittokällan och staden har i praktiken satts i karantän. Regeringen har därför bannlyst handel med djur och viltkött.

– Lokala myndigheter kommer att effektivera inspektioner och strängt bestraffa dem som bryter mot dessa bestämmelser.

Affärer och torg samt plattformer för e-handel är strängt förbjudna att sälja vilddjur i alla former, sägs det i direktivet. Djurfarmer som berörs av bestämmelserna försätts i karantän tills vidare.

Regeringen upprättar också så kallade "heta telefonlinjer" där folk kan lämna tips om brott mot direktiven.

– Konsumenter bör inse riskerna med att äta vilda djur, de måste undvika vilt och äta hälsosamt i stället, uppmanar regeringen.

Coronavirusutbrottet i Kina tros ha börjat vid en djur- och viltköttmarknad i Wuhan där man bland annat sålde ormar och andra djur som föda. Det fanns också råttor, jättesalamandrar och till och med levande vargvalpar på menyn i Wuhan.

19 framträdande kinesiska forskare krävde nyligen att regeringen stänger djurmarknader som den i Wuhan. Forskarna varnade särskilt för att den skumma, ofta illegala handeln, ökar riskerna för ett farligt virusutbrott.

Djurskyddsaktivister har länge anklagat Kina för att tillåta försäljning av exotiska djur som föda eller som ingredienser i traditionella mediciner. Det gäller till och med hotade djurarter som tigrar och myrkottar.