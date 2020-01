Nya bevis för att president Trump gav order om att peta Ukrainaambassadör

Ukrainaambassadören Marie Yovanovitch avskedades på kort varsel i maj i fjol. I ett videoklipp som skickats in åt PBS NewsHour som spelats in under en middag med donatorer i Washington hörs Trump nu säga att de måste göra sig av med henne.

Videon, filmad av affärsmannen Igor Fruman, ska härstamma från en middag med republikanska donatorer i april 2018, då Trump träffade den amerikanska affärsmannen Lev Parnas.

Trump har tidigare nekat till att känna Parnas, trots att denne arbetat för Trumps personliga advokat Rudy Giuliani.

– Ukrainaambassadören är Ukrainas största problem, konstaterar Parnas i videon, varefter han förklarar att hon går runt och talar om att det är en tidsfråga tills Trump ställs inför riksrätt.

– Gör er av med henne. Få henne ut i morgon. Ta ut henne, ok? Gör det, svarar Trump.

Parnas har tidigare erkänt att han åkt till Ukraina för att sätta press på ukrainska tjänstemän å presidenten och Giulianis vägnar, något Trump nekat till.

Yovanovitch hördes i riksrättsutredningen mot Trump i november i fjol.

Under riksrättsutredningen talade Yovanovitch om att det fanns krafter i Ukraina som inte gillade USA:s officiella utrikespolitiska linje - som enligt Yovanovitch byggde på att bekämpa korruptionen i Ukraina.

Trump har inte kommenterat videomaterialet.

Källor: PBS NewsHour, Reuters