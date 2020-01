”Sångglädjen dog där i klassrummet” - sång förgyller mångas liv medan vissa går tysta i tron om att de inte kan sjunga

Att stå och sjunga inför en lärare på en musiklektion låter inte så svårt. Men att få sin sångröst bedömd i ung ålder kan i värsta fall ha livslånga konsekvenser.

I ett klassrum i ett läroverk i Borgå i slutet av 1960-talet sitter hela klassen och lyssnar. Framme vid pianot sitter lärarinnan och spelar på pianot.

Men det är inte på grund av pianot som alla spetsar öronen. Alla väntar på att Nancy ska börja sjunga. Det är dags för sångprov.

- Jag började sjunga Min gula ros i Texas och efter fyra ord säger lärarinnan ”Du kan inte sjunga, sluta!”

Den här stunden i klassrummet hade ödesdigra konsekvenser för Nancy, som numera bor i Sibbo. Ännu i dag, 50 år senare, tar hon sällan ton.

- Jag hör ju hela tiden hur jag låter. Det ska nog mycket till för att jag ens skulle sjunga för mig själv här hemma, berättar hon.

Sångprovet dödade hennes sångarglädje.

En likadan upplevelser har Nea som också gick i skolan i Borgå. Även för henne har sångprovet i skolan lett till att hon inte sjunger i vuxen ålder.

Historier som dessa är inte ovanliga. Även om man upplever att man kan sjunga så kan ett sångprov i skolan kännas jobbigt.

Inte heller körledaren Monica Henriksson minns sångprovet med glädje. Hon tror att obehaget har att göra med känslan av att bedömas och värderas.

- Jag visste att jag kunde sjunga, men att ställa sig framför läraren var inte kul.