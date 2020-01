Prisregn över Billie Eilish på Grammygalan – den avlidne Kobe Bryant uppmärksammades av många

Billie Eilish kammade hem många priser på den årliga Grammygalan under söndagen. Hon uppträdde också under galan och likaså gjorde bland annat Lizzo, Ariana Grande och Lil Nas X.

Alicia Keys var kvällens värd.

Artisten Lizzo öppnade galan med ett glammigt uppträdande av låtarna Cuz I Love You och Truth Hurts där hon uppmärksammade basketlegenden Kobe Bryant som gick bort på söndagen.

– Den här kvällen är för Kobe, sade hon.

Även Alicia Keys uppmärksammade Bryant för det han gjort för Staples Center – arenan där galan ordnades.

– Vi står här, hjärtekrossade, i huset som Kobe Bryant byggde upp, sade hon i sitt tal.

Alicia Keyes under kvällens gala. Alicia Keys sitter vid ett piano och sjunger i en mikrofon. Bild: AFP / Lehtikuva

Kvinnorna dominerade

Billie Eilish kammade hem priset för årets bästa album med albumet When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. Hon vann över artister såsom Lana Del Ray, Bon Iver, Ariana Grande, Lil Nas X och Lizzo.

Hon tog också hem priset för årets bästa låt med Bad Guy. Bland de nominerade fanns bland andra Lady Gaga, Taylor Swift, Lewis Capaldi och Lizzo.

Eilish har skrivit låten tillsammans med sin bror, Finneas O'Connell. Han fick också priset för årets producent inom den icke-klassiska genren.

Eilish blev kvällens stora vinnare på galan. Billie Eilish tar emot ett pris på Grammygalan. Bild: /All Over Press

Eilish var nominerad inom flera kategorier och tog också hem priset för bästa album inom genren pop med albumet When We All Fall Asleep, Where Do We Go? och bästa nya artist, samt årets inspelning med låten Bad Guy. Hon är en av de yngsta nominerade inom de fyra stora kategorierna någonsin. Hon var 17 då hon blev nominerad och 18 då hon tog emot priserna.

Överlag kan man säga att de kvinnliga artisterna gjorde succé på galan.

Lizzo tog emot flera priser – bland annat för bästa soloframträdande i kategorin pop och bästa album inom kategorin urban contemporary för albumet Cuz I Love You.

Lizzo vann flera priser och uppträdde också. Artisten Lizzo uppträder på Grammygalan 2020. Bild: AFP / Lehtikuva

Priset för bästa duo eller grupp inom kategorin pop gick till Lil Nas X och Billy Ray Cyrus för hitten Old Town Road.

Filmen A Star Is Born prisades för bästa låt i film med I'll Never Love Again.

Priset för bästa talade album som inkluderar exempelvis ljudböcker gick till Michelle Obama för uppläsandet av boken Becoming.

Många uppträdanden

Demi Lovato gjorde comeback på galan med ett uppträdande av den nya låten Anyone. Lovato tog en överdos år 2018 och har inte varit aktiv inom branschen sedan dess.

Demi Lovato framförde låten Anyone. Demi Lovato uppträder på Grammygalan 2020. Bild: /All Over Press

Hon var så överväldigad och gråtmild att hon var tvungen att avbryta uppträdandet och påbörja det på nytt strax efter att hon börjat.

Lil Nas X framförde låten Old Town Road som gjort stor succé världen över tillsammans med Billy Ray Cyrus, BTS, Diplo och Mason Ramsey.

Lil Nas X var nominerad för sex priser under Grammygalan. Lil Nas X spelar trumpet på Grammygalan. Bild: AFP / Lehtikuva

Aerosmith och Run-D.M.C. uppträdde också med hitten Walk This Way från år 1986.

Här kan du ta del av alla vinnare och alla artister som var nominerade under Grammygalan.