Färgattacken mot synagogan i Åbo polisanmäld - polisen ber om tips

Polisen utreder färgattacken mot judiska församlingens synagoga i Åbo. Polisen meddelar att de har tagit emot en polisanmälan om skadegörelse mot synagogan.

Synagogans yttre väggar och dörrar klottrades med röd färg, antingen natten mellan söndag och måndag eller på måndagsförmiddagen.

Skadegörelsen upptäcktes under måndagen, samma dag då världen uppmärksammade minnesdagen för Förintelsens offer och dagen då koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945.

Polisen ber om tips av personer som vet något om händelsen eller har sett något i anslutning till skadegörelsen. Tips kan lämnas in per e-post till vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi eller per telefon på numret 0295-417 259.

Även den katolska församlingen i Åbo har drabbats av ofog, då någon hade sprejat färg på kyrkan. Skadegörelsen upptäcktes på fredagsmorgonen. Även de händelserna har polisanmälts.