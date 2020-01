Kvinnoaktivist i Virginia gläds över historisk omröstning och hyllar de skandinaviska länderna: “Ni har kommit så mycket längre än vi”

I mitten av januari blev Virginia den 38:e delstaten som ratificerade grundlagstillägget ERA. Det är historiskt och kan leda till att USA tar ett steg vidare i kampen för mer jämställdhet, tycker kvinnoaktivisten Kati Hornung.

– Du tycker säkert att vårt land är helt galet. Ni har hunnit så mycket längre än vi i den här frågan, utbrister Virginiabon Kati Hornung när hon hör att Svenska Yle vill intervjua henne.

Frågan hon syftar på gäller jämställdhet mellan könen.

Hornung tycker att USA släpar långt efter i jämställdhetsfrågor, medan de skandinaviska länderna, såsom Finland, hunnit längre. Det är mot den bakgrunden hennes kommentar ska ses.

– Feminister i USA vet att skandinaviska länder är mer jämställda.

Men nu finns det också skäl för Hornung att vara nöjd.

Den 15 januari i år blev Virginia den 38:e delstaten i USA som röstade för ett den amerikanska grundlagen ska utökas med det som på engelska förkortas ERA, Equal Rights Amendment. På svenska kunde man tala om jämställdhetstillägget.

Hornung och andra gräsrotsaktivister har jobbat långa dagar de senaste åren för att få Virginia att ratificera ERA.

– Jag var så glad att jag grät när det godkändes. För det har varit en lång kamp här i Virginia.

Tillägget består i praktiken av en mening som på svenska kan översättas ungefär så här: Var och en har rätt att inte utsättas för diskriminering på grund av sitt kön.

Det kan ju tyckas låta som en självklarhet. Men så är det inte, menar Kati Hornung.

– USA är ett av få länder i världen med en konstitution som inte har jämställdhet mellan könen inskrivet i grundlagen.

Det låter överraskande för ett land som av många uppfattas landet med obegränsade och lika möjligheter för alla.

Varför är det så betydelsefullt att delstatsparlamentet i just Virginia godkänt tillägget några veckor tidigare? Det är skäl att ta en kort titt på historien bakom ERA. Det för oss nästan 100 år bakåt i tiden.

År 1923 formulerade Alice Paul – en kvinna som jobbade för kvinnors rösträtt i USA – jämställdhetstillägget ERA med målet att få det att bli en del av konstitutionen.

Men det dröjde nästan femtio år, fram till 1972, innan kongressen, stödd av president Richard Nixon, med stor majoritet röstade för tillägget.

Men för att ett nytt tillägg ska infogas i den amerikanska konstitutionen krävs att tre fjärdedelar av delstaterna ratificerar det.

Det betyder 38 av 50 delstater i USA.

Till en början såg det lovande ut. Den ena efter den andra delstaten i USA godkände tillägget under 1970-talet och jämställdhetsdebatten gick stundvis het.

Men sedan blev det stopp. När den tioåriga tidsfristen för ratificeringen löpte ut år 1982 hade 35 delstater skrivit under.