Politiker grälar om hur Salutorget i Åbo ska värmas upp - i Borgå har man goda erfarenheter av samma solvärmesystem

Salutorget i Åbo ska värmas upp med solvärme, men lösningen väcker starka åsikter bland både politiker och experter. Pålar slås ner i marken där torgparkeringen under Åbo salutorg byggs. Bild: Linus Hoffman/Yle

Det planerade solvärmesystemet för Salutorget i Åbo väcker kritik bland politikerna. I Borgå värms en idrottshall med samma teknik som planeras för Salutorget, och verkställande direktör Toni Nyström är nöjd med upplägget.

Planen är att Salutorget i Åbo i framtiden ska värmas med solenergi för att hålla torgets stenläggning is- och snöfri.

Jag kunde inte vara mer nöjd

I Borgå värms en 4 000 kvadratmeter stor fotbollshall enligt den här principen. Hallen blev färdig för ett och ett halvt år sedan, och verkställande direktör Toni Nyström tycker att värmesystemet med solenergi har fungerat bra.

- Jag kunde inte vara mer nöjd, säger Nyström när vi ringer upp honom.

Nyström berättar att värmekostnaderna för fotbollshallen är ungefär hälften mindre än för en motsvarande hall som inte värms med solenergi.

Fotbollshallen i Borgå värms med solvärme. Stor bild på uusimaa areena utifrån. Bild: Yle/Pontus Nyqvist

- Vi betalar ungefär 12 000 euro per år för uppvärmingen, och där ingår också belysningen. Jag vet att uppvärmningen för en motsvarande hall ligger på närmare 30 000 euro per år, säger Nyström.

Nyström säger att det enda problemet de haft med tekniken i Borgå uppstod i byggnadsskedet. Det visade sig att entreprenörerna inte alls förstod sig på planerna, trots att de hade meddelat att de tar emot arbetet och att de kan utföra det.

- Flera personer arbetade i flera veckor utan att få något till stånd, säger Nyström.

Energieffektiv hall



Efter incidenten böt Nyström entreprenör och efter det har man inte haft några problem med tekniken. Fotbollshallen är energieffektiv och håller värmen väl, också då det är kallt ute på vintern.

Den lägsta temperaturen som hallen är inställd på är 12 grader, men förra vintern då det var minus 30 grader ute sjönk temperaturen som lägst till 10 grader.

- Men redan nästa dag var värmen tillbaka på 12 grader igen, säger Nyström. Eftersom det är en ny hall är inte alla inställningar ännu optimala, men nästa gång det blir kallt kan systemet reagera på det bättre.

Ärendet behandlas i fullmäktige



Stadsstyrelsen i Åbo godkände tidigare i januari ett avtal med Tori Energia om att använda samma teknik för att värma upp Salutorget i Åbo. En del politiker var missnöjda med beslutet.

En grupp på 30 ledamöter lämnade in en motion på stadsfullmäktiges möte på måndagen den 27 januari. Ärendet kommer att behandlas av stadsfullmäktige i februari.

Avtalet som stadsstyrelsen godkände skulle ha varit i kraft i 25 år och kostat Åbo stad drygt 4 miljoner euro. Bland andra Saara Ilvessalo (De Gröna) anser att avtalet innebär för stora ekonomiska risker för staden, men också själva solvärmesystemet oroar.

Saara Ilvessalo är kritisk till det planerade solvärmesystemet för Salutorget i Åbo. Saara Ilvessalo vid Gamla Stortorget i Åbo. Bild: Yle/Adrian Perera

Uppvärmningslösningen går ut på att Tori Energia under sommaren tar tillvara solenergi, som under vintern kan användas för att smälta snö och is på Salutorget. Enligt en artikel från Turun Sanomat är flera experter skeptiska till planen.

Med sina 23 250 kvadratmeter skulle Salutorget bli det största solvärmesystemet i världen. Systemet har aldrig provats i så här stor skala förut.

De som är kritiska till projektet påminner om att Åbo stad i slutet av 1990-talet köpte en rötningsanläggning till vattenreningsverket som aldrig fungerade.