Eppu Normaali, IIro Rantala och Chisu uppträder i Karis i sommar - de första artistnamnena för Raseborgsfestivalen klara

Nu är en del av artisterna för sommarens Raseborgsfestivalen i Karis klara. Om ungefär en månad presenteras flera namn, då också namnen på artister från Sverige, uppger arrangörerna.

Det är nu klart att rock- och popgruppen Eppu Normaali uppträder tillsammans med pianisten Iiro Rantala; också rockgruppen Happoradio uppträder.

Dessutom stiger artisterna Chisu, Erin och Jannika B upp på scenen i Karis i sommar. Jannika B är född i Ekenäs, men uppvuxen i Österbotten.