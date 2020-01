Fortsatt dåliga ekonomiska tider för flygplanstillverkaren Boeing – ifjol gick bolaget över 600 miljoner dollar på minus

Flygplanstillverkaren Boeing gick 636 miljoner dollar på förlust ifjol. Summan motsvarar cirka 580 miljoner euro och det är första gången på över tjugo år som resultatet går på minus. Senast bolaget gick på förlust var år 1997.

Det är två dödliga flygolyckor med Boeings 737 Max-flygplan som står bakom bolagets ekonomiska problem. Den ena olyckan skedde i i Indonesien i oktober 2018 och det andra i Etiopien i mars ifjol.

Sammanlagt 346 personer omkom i olyckorna.

Flygplansmodellen sattes i flygförbud i mars ifjol och i januari avbröt flygplanstillverkaren tillfälligt produktionen av flygplansmodellen 737 MAX.

– Vi binder oss till att vara transparenta och till förträfflighet i allt vi gör. Säkerhet betonas i varje beslut, varje aktion och varje steg som vi tar, sade bolagets vd David Calhoun enligt nyhetsbyrån AFP.

9,2 miljarder kvar att betala

Ersättningarna till flygbolag som drabbats av problemen med 737 Max kommer att uppgå till nästan fem miljarder dollar, beräknade Boeing i juli ifjol.

Nu beräknar bolaget att de ännu måste betala kring 9,2 miljarder dollar på grund problemen med flygplansypen. En del experter befarar dock att summan kommer att bli betydligt högre.

Calhoun har lett bolaget sedan den 13 januari efter att hans företrädare Dennis Muilenburg fick gå i december efter hård kritik för hur han hade agerat i samband med olyckorna.

Calhouns mål är att flygen med Max-planen kan fortsätta i mitten av 2020-talet.

Bolaget har försökt få tillbaka förtroendet

Tidningen The New York Times rapporterade i slutet av december att 40 procent av personer som reser med flyg regelbundet inte längre vill sitta som passagerare i ett Boeing 737 Max-flygplan. Siffran kommer från en enkätundersökning som Boeing låtit göra.

The New York Times skriver också att Boeing under den senaste tiden varit i kontakt med olika flygbolag och samlat ihop ett dokument på 40 sidor om flygplansmodellens säkerhet.

Tidningen har fått ta del av materialet. Enligt rapporteringen har Boeing instruerat flygbolag i hur de kan försäkra passagerarna om att det är tryggt att åka med Boeings mest populära plantyp.

Boeing har till exempel gett förslag om att flygbolagen kan, i situationer där en passagerare inte vill åka med planet i fråga, erbjuda passageraren att byta flyg, eller så kan personalen diskutera med personen.

Flygbolagets personal uppmanas också att ge passageraren en broschyr som innehåller information om att flygplanstypen är säker.

Boeing har också förhandlat per telefon med flygbolagen. Enligt The New York Times har syftet med telefonsamtalen varit att försöka återskapa ett förtroende mellan flygbolagen och Boeing.

Dokumenten ger en "chockerande bild av säkerheten"

Kring julen ifjol skickade Boeing en samling dokument till amerikanska beslutsfattare som utreder problemen med 737 Max-planen. I dokumenten finns färska uppgifter om flygplansmodellen.

Dokumenten verkar måla "en väldigt chockerande bild" av hur Boeing har reagerat på säkerhetsproblemen, sade en amerikansk kongressmedhjälpare till AFP per e-post på julafton.

Boeing har kritiserats för att bolaget beslutade att fortsätta använda flygplansmodellen efter den första dödliga olyckan. Bolaget har också anklagats för att förbise de anställdas oro för flygplansmodellens säkerhet.

Nyhetsbyrån AFP rapporterar att USA:s luftfartsmyndighet FAA har bekräftat att de fått dokumenten. Enligt myndigheten är det frågan om samma dokument som de som olika beslutsfattare också fick.

FAA:s direktör Steve Dickson kritiserade Boeing i oktober för att flygplanstillverkaren delade dokument som innehåller viktiga avslöjanden först månader efter att de problemen uppdagades.

Bland dokumenten som Dickson nämnde finns bland annat en sms-tråd där en Boeing-pilot hade beskrivit ett problem som hen observerat i en simulator i flygkontrollsystemet.

Samma problem har kopplats till olyckorna som ledde till flygförbudet.

Källor: STT, AFP, The New York Times