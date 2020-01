Spelberoende kvinna lurade till sig 18 000 euro via näthandel

En västnyländsk kvinna gjorde sig skyldig till 211 fall av bedrägeri genom näthandel år 2018. Hon tjänade över 18 000 euro, men kunderna fick inte sina produkter.

Under 41 veckor gjorde kvinnan sig skyldig till i medeltal fem bedrägerier per vecka. Hon tjänade mellan 23 och 340 euro per gång.

Hon lade ut produkter till försäljning på nätet och fick pengar av privatpersonerna som köpte produkterna. Köparna fick aldrig sina varor.

Kvinnan uppgav under rättegången i Västra Nylands tingsrätt att hon hade ett spelberoende som hon finansierade genom bedrägerier.

Under åren 2018-2019 avtjänade hon ett drygt tio månader långt fängelsestraff för liknande brott.

Under rättegången kom det fram att kvinnan nu har sökt hjälp för sitt spelberoende och inte längre spelar.

Västra Nylands tingsrätt i Ekenäs dömde kvinnan till villkorligt fängelsestraff i ett år och tre månader. Hon ska också utföra samhällstjänst i 50 timmar.

Hon ska också ersätta alla människor som hon lurade på pengar genom bedrägerierna.