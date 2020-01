Sy återvinningsväskor av lumpfilt och få ordning på sopsorteringen

Kierrätetyt raaka-aineet tekevät lajittelusta siistimpää.

Tiskipöydän alla tulee ahdasta, kun pitää lajitella kierrätystä varten oikein. Leen ratkaisu on tehdä kassit, jotka ovat niin siistit, että ne voi pitää esillä. Kierrätyshuopa on täysin kierrätysmateriaalia, jonka voi pestä 40 asteessa, ja siitä on helppo ommella tukevia mutta kevyitä kasseja.