“Vi är alla olika tillsammans, älskling” - dokumentären Kelet handlar om en svart transkvinnas liv i Finland

Kelet under Pride-festivalen i Helsingfors. Kelet går mitt i ett Pridetåg i Helsingfors och håller i prideflaggan. Bild: Baba Lybeck Productions

Att vara svart, transkvinna i Finland är att befinna sig i marginalens marginal. Dokumentären Kelet handlar ändå inte enbart om utanförskap och rasism utan också om humor, styrka, vänskap och förlåtelse.

Kelet drömmer om att göra karriär som fotomodell, att få posera på pärmen till ett stort modemagasin. Men om modellbranschen är tuff är det ännu tuffare att vara en ung, svart transkvinna i Finland.

Kelet drömmer om att kunna jobba som modell. Närbild på Kelet som står med böjt huvud och väntar på att gå upp på scenen. Bild: Baba Lybeck Productions

I Susani Mahaduras dokumentär möter vi den unga Kelet som är född i Finland, delvis uppvuxen i Manchester och som nu igen bor i Finland.

Kelet berättar öppet om sitt liv, hur det var då hennes familj tog avstånd från henne då hon kom ut som trans.

Men också hur hon hittat en ny familj bland vännerna inom den så kallade ballroom-kulturen, (en subkultur inom HBTIQ där man tävlar i olika uppträdanden eller dans).

We’re all different together, honey!

Berättelsen om Kelet är berörande och mycket humoristiskt. Den handlar om styrka, drömmar och det viktiga i att våga vara den man är. Att leva just som en sådan person som man själv känner att man är.

En dokumentär som ger styrka

Betydelsen av att visa att så här kan man också leva. Det är något som Kelet och regissören Susani Mahadura återkommer till då de tillsammans berättar om filmen.

Att de med dokumentären vill ge människor styrka att vara den de känner att de är.

– Jag hoppas ju att när människor ser filmen så inser de att vi alla är olika tillsammans, säger Kelet och ler, we’re all different together, honey!

Kelet och regissören Susani Mahadura under inspelningen av dokumentären. Inspelningsbild där Kelet och Susani Mahadura sitter i en soffa, Mahadura intervjuar Kelet. Bild: Baba Lybeck Productions

Både Kelet och Mahadura har under de drygt två år som de arbetat med dokumentären blivit nära vänner.

– Det är först nu som jag insett att det här är en film som andra kommer att se, säger Kelet och skrattar, jag har ju mest känt det som att jag pratar med Mahadura och inte tänkt på att det hela också blir en film.

Idén till dokumentären föddes då Kelet medverkade i radioprogrammet Mahadura & Özberkan (Yle Puhe) och talade om hur det är att vara people of colour (att vara icke-vit) och tillhöra en sexuell minoritet.

Efteråt bjöd Kelet in Mahadura till en ballroom där Kelet skulle uppträda för första gången.

– Jag visste att Kelet var nervös men när hon sedan steg upp på scenen och fyrade av sitt leende var det som om hela rummet lystes upp. Då visste jag att jag vill berätta hennes historia, säger Mahadura och skrattar.

– Jag frågade Kelet ifall hon är med på att göra en film och hon svarade “låt mig fundera i två veckor” men redan följande dag meddelade Kelet att hon är med, säger Mahadura.

Jag hoppas ju att filmen ska kunna ge andra kraft, att de ser att man kan leva så här och vara lycklig.

– Det här var en tid då jag verkligen tänjde på mina gränser och gjorde saker jag aldrig gjort förut, säger Kelet och ler, först ställde jag upp på en radiointervju, sedan tävlade jag i en bal och sedan tackade jag ja till att berätta om mig själv i en dokumentär.

– Men jag visste också att om jag nu säger nej så kommer jag att ångra mig senare.

Kelet under Helsinki Fashion Week. Kelet som modell på en modevisning på Riddarhuset i Helsingfors. Bild: Baba Lybeck Productions

Betydelsen av att se och känna igen sig

Kelet är också den första finländska filmen som berättar hur det är att vara en svart transkvinna i Finland.

Representation är viktigt, poängterar Mahadura, att visa att det finns olika sätt att vara och leva. Därför lyfter Mahadura också fram en av nyckelreplikerna i filmen - först då Kelet själv såg en svart transkvinna förstod hon att även hon kunde leva som en sådan.

– Det finns många unga idag som kanske är rädda och inte vågar vara sig själva och med den här berättelsen visar vi att du kan vara den du är och det är möjligt att leva fri i Finland.

– Jag hoppas ju att filmen ska kunna ge andra kraft, att de ser att man kan leva så här och vara lycklig.

Kelet är en dokumentär som vill väcka tankar och diskussion. Närbild på Kelet då hon sitter på en stol och får frisyren gjord. Bild: Baba Lybeck Productions

Att kunna förlåta

I dokumentären berättar Kelet om hur hennes familj tog avstånd från henne då hon kom ut som trans. Men under dokumentärens gång åker Kelet tillbaka till Manchester för att igen träffa sin pappa.

Mahadura lyfter fram det otroligt fina i att Kelet som 20+ är villig att ta det första steget och försöker förstår varför föräldrarna gjorde som de gjorde.

– För mig var det en stark händelse, att en så ung människa som Kelet är villig att förlåta sina föräldrar.

Lola och Kelet inför ett uppträdande. Kelet och hennes kompis står på gatan utanför restaurang DTM och pratar sent på natten. Bild: Baba Lybeck Productions

– Mitt och pappas förhållande har inte förändrats så hemskt mycket, men vi tog åtminstone ett steg i rätt riktning och det är bra, säger Kelet.

– Din pappa sade ju också att vad som än händer så är du alltid mitt barn och jag är alltid din pappa, fortsätter Mahadura. Och det är en av de vackraste sakerna i den här resan som du gör, att kunna förlåta och att möta den andra.

Att leva i marginalens marginal

Själv hoppas Susani Mahadura att dokumentären också skall väcka diskussion.

För hon önskar att människor skall förstå att Finland är ett samhälle där det finns rasism och transfobi. Och att Finland inte är tryggt för alla.

Det är aldrig enbart minoritetens ansvar att skapa ett samhälle som är tryggt, det är allas vår uppgift.

– Det är hjärtskärande att det finns människor som upplever att de är helt ensamma här i Finland, säger Mahadura. Därför hoppas jag att Kelet-filmen väcker diskussion om vilka rättigheter transmänniskor har och vilka rättigheter people of colour (de som är icke-vita) som är trans har i Finland.

Att kämpa för rättigheter är något som angår oss alla menar Mahadura. Det räcker inte med att känna till problemen olika minoriteter har, det är allas uppgift att kämpa för en förändring.

– Det är aldrig enbart minoritetens ansvar att skapa ett samhälle som är tryggt, det är allas vår uppgift, påpekar Mahadura.