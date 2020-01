"Då Jörn talade lyssnade alla" - så minns världen Jörn Donner

View this post on Instagram

JÖRN DONNER 1933-2020 ♥️ Med en cigarett framför Filmhuset, det är ett sätt att minnas denne store man som nu gått ur tiden. Donner var verkställande direktör för Svenska Filminstitutet 1978-1982 men han var också journalist, författare, reseskildrare, filmproducent, filmregissör och politiker. Han var provokatör. Han var debattör. Han var finsk. Vila i frid Jörn, vi glömmer dig aldrig. Läs mer om Jörn Donner i Svensk Filmdatabas: bit.ly/DonneriSFdb Foto: Bertil Ericson / Pressens Bild #jörndonner #svenskafilminstitutet