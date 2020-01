Fem tips på cirkulär ekonomi i din vardag – spara pengar på att låna, hyra och köpa smart

Välkommen till framtiden. Cirkulär ekonomi är en av 2020-talets megatrender. Här kan du läsa mera om hur din vardag och vår ekonomi kommer att förändras de kommande åren.

– Världen förändras från en lineär till en cirkulär ekonomi – och det ger oss också många nya möjligheter, säger Marleena Ahonen, expert på cirkulär ekonomi.

Men vad betyder cirkulär ekonomi i din och min vardag?

Är ditt garage så fullt att din bil står på gården? Ska du på bröllop men din gamla kostym spänner vid midjan? Behöver du en bättre kaffebryggare till dotterns konfirmation?

Ägandet är inte lösningen i vardagspusslet enligt Ahonen - det är en föråldrad tanke. Istället kan du låna eller hyra det du behöver.

Visste du att en genomsnittlig bil i Finland står oanvänd över 92 procent av tiden. Det är över 22 timmar om dygnet.

Om bilen inte är absolut nödvändig för dig i vardagen kan du hyra en bil de gånger du behöver en eller använda dig av en bilpool. Tänk så skönt att slippa tvätt och dyra försäkringar.