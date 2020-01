Film: Little Women – oväntat smågulligt och traditionellt

På pappret borde Little Women sitta med alla trumf på hand. Klassisk story, trendig regissör, idel stjärnskådespelare och snygg epokinramning. Men vad händer på vägen till duken?

Författaren Louisa May Alcotts Unga kvinnor (1868) är mer än bara en roman – den är en stilbildande litterär ikon.

En bok som älskats av generationer, översatts till ett femtiotal språk och filmatiserats tiotals gånger.

En historia vars personporträtt fungerat som identifikationsobjekt för mängder av kvinnliga läsare – många av dem blivande författare - med sina charmiga pojkflickor, tystlåtna töser och romantiskt lagda unga kvinnor.

Och en mor så moderligt god och varm att pärmarna nästan smälter i handen på en.

Men hur fungerar det när man placerar dessa 1800-talsflickor med sina känslor och bekymmer framför en modern biopublik?

Filmen inleds med en ung kvinnas besök på en pulserande tidningsredaktion. I sina bläckfläckade händer håller hon krampaktigt några texter som hon hoppas få publicerade.

Även om hon presenterar dem som skrivna av ”en väninna”.

Den unga författaren heter Jo March (Saoirse Ronan) och hennes familj är i ett skriande behov av pengar.

Med en make vid fronten och fyra döttrar att försörja är det svårt för mamma Marmee (Laura Dern) att få ekonomin att gå ihop.

Inte minst när hon ständigt gör avkall på de egna behoven för att kunna hjälpa nödställda medmänniskor.

Jo drömmer om att för egen del kunna skapa förutsättningar för ett liv bortom äktenskap och familj, men omvärlden ser fortfarande en förmögen make som den enda vägen till ett tryggt liv.

Visst är det fint att kunna skriva, måla eller spela piano, men i längden gäller det för varje kvinna att ta sitt förnuft till fånga och försöka fånga in rätt man.

Problemet för flickorna March är att de enda män de kommer i kontakt med är grannen Laurie (Timothée Chalamet) och dennes lärare John (James Norton) – och de kan ju inte fria till dem alla.

Eller?

Det som ligger Little Women i fatet är att den anländer insvept i enorma förväntningar. Inte bara för att den nominerats till en Oscar för ”bästa film”, utan för att storyn bearbetats och regisserats av Greta Gerwig.

Gerwig slog igenom med manuset till hipsterdrömmen Frances Ha (2012) – i vilken hon också spelade huvudrollen. Och för ett par år sedan nådde hon nya höjder med den avväpnande flickskildringen Lady Bird (2017).

När hon nu tar sig an en klassiker som bygger på fyra unga kvinnor förväntar man sig därmed att hon skall skruva till helheten – lyfta fram de skarpare hörnen, leka med humor eller ironi.

Möjligen lite i samma anda som Emma Thompson när hon tog sig an Jane Austens Förnuft och känsla (1995).