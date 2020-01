Har det blivit oroligare bland ungdomar i Karis? Åsikterna går isär och unga vill helst få hänga ifred

De unga i Karis vill ha ett ställe där de kan hänga efter skolan. Ungdomsgården borde vara det självklara alternativet, men i stället har biblioteket och mataffärerna i centrum blivit allt populärare.

Åtminstone ända tills man blir utslängd.

I Karis centrum en vanlig vardag strax före klockan 15 är det lugnt och nästan folktomt. I mataffärerna och i biblioteket ser man mest pensionärer.

En stund senare vimlar det av tonåringar som i små gäng kommer in matbutikerna.

En del av dem går in i affären för att köpa mellanmål. Energidryckerna verkar vara omtyckta.

Ganska många av ungdomarna blir ändå kvar nära ingången vid butikskassorna. De står där och hänger.

En del av dem lutar sig till och med mot rullbandet där kunderna brukar stå när de plockar upp sina varor.

En av de här ungdomarna säger att det är skönare att stå inne i butiken när det är vått och kallt ute.

Speciellt länge brukar de ändå inte få stå kvar och hänga. Väktarna brukar ganska snabbt slänga ut dem.

- Efter det drar vi iväg till bibban och när vi blir utslängda därifrån far vi kanske en sväng till Uncan, säger en av ungdomarna som står en bit från butikskassan.

Biblioteket i Karis har alltid varit ett populärt ställe bland ungdomar. Hit kommer man för att värma kalla fingrar och tår, men också för att äta mellanmål och föra högljudda samtal.

I biblioteket Karis står det en väktare. Det är Frank Holmlund, pensionerad polis.

- Det är mycket ungdomar som kommer hit. Det beror säkert på att Uncan har stängt på måndagar. De har inget annat ställe att vara på, säger väktare Frank Holmlund.

Ungdomsgården i Karis har förutom måndagar också stängt på torsdagar.

Tonåringar får inte heller komma till Uncan före klockan 16 på tisdagar och onsdagar eftersom de tidiga eftermiddagstimmarna är reserverade för yngre skolelever.

Ungdomsgården i Villa Haga i Karis verkar inte heller vara det första alternativet bland alla ungdomar.

Ungdomsledare Sebastian Berg försvarar ungdomsgårdens öppettider med att det är en resursfråga.

- Visst skulle vi gärna ha öppet varje dag, men vi har också kontorsdagar, planeringsdagar och femdagars arbetsvecka. Jobbar vi en lördag, faller det en måndag bort, säger ungdomsledare Sebastian Berg.