Kurdområdets "utrikesminister": I nordöstra Syrien finns finländare som misstänks för brott - Finland överväger att ordna rättegångar i Syrien

Det finns finländare i fängelserna i nordöstra Syrien, som misstänks för brott. Enligt en representant för kurderna i nordöstra Syrien har man redan samlat bevis mot de misstänkta. Han berättar inte om brottsmisstankarna är riktade mot finländska män eller kvinnor.

Abdulkarim Omar, som är kurdområdets utrikesminister, förde diskussioner med utrikesminister Pekka Haavisto om läget i Al-Hol-lägret och utländska IS-krigare i kurdiska fängelser.

Enligt Omar klarar det kurdiska styret inte av situationen ensamma.

- Läget i al-Hol är riktigt dåligt. Vi kan säga att IS har fört dit sin huvudstad. Al-Hol är en tickande tidsinställd bomb.

Omar hoppas på flera slags hjälp från EU-länderna och Finland. Det kurdiska styret skulle vilja flytta bort de mest radikala personerna från Al-Hol. För barnen vill de ordna med skolor för att sätta stopp för den onda cirkeln av radikalisering.

- Om barnen växer upp i Al-Hol blir de värre terrorister än deras föräldrar har varit.

Finland överväger rättegångar i Syrien

Det viktigaste projektet är ändå de lokala rättegångarna. Abdulkarim Omar lade fram ett förslag om rättegångar som ordnas gemensamt för Haavisto.

- Det skulle vara vettigt att ordna dem i nordöstra Syrien. Vi har bevisen och också vittnena där.

Pekka Haavisto ville inte idag kommentera de diskussioner han förde med Omar.

- De finländska myndigheterna funderar på saken, och är senare i kontakt med oss. Vi har bara inlett diskussionerna, kommenterar Omar.

Enligt Omar finns också finländare bland de misstänkta. han vill ändå inte ge ut detaljer om dem. Haavisto hänvisade å sin sida till att han inte känner till detaljerna.

Det är oklart om de misstänkta är kvinnor eller män. Omar vill inte heller säga hur många finländska män som sitter i fängelserna.

De europeiska länderna tar inte emot sina egna medborgare, det är helt fel gjort mot oss ― Abdulkarim Omar

Enligt Omar känner sig kurderna svikna. Det internationella samfundet ryckte in i kriget mot IS, men har nu lämnat lokalbefolkningen ensam med problemen. I Al-Hol finns över 10 000 utländska medborgare som levt i IS islamiska stat.

- De europeiska länderna tar inte emot sina egna medborgare, eftersom de är till fara för det egna landet. Det är helt fel gjort mot oss.

I fängelserna sitter dessutom många utländska manliga IS-krigare. Abdulkarim Omar ville inte säga om utrikesministrarna kom överens om något nytt då det gäller att hämta hem de finländska barnen och kvinnorna från Al-Hol.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel Kurdialueen "ulkoministeri": Koillis-Syyriassa on suomalaisia joita epäillään rikoksista – Suomi harkitsee oikeudenkäyntien järjestämistä Syyriasssa av Antti Kuronen.