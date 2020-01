Mammabloggare slog NHL-proffs i omröstningen Årets Åbobo

Bloggaren Laura Satamo har utsetts till Årets Åbobo. Laura Satamo skriver bloggen Mamma rimpuilee, där hon berättar om sitt liv som mamma och kvinna.

År 2017 utsågs Mamma rimpuilee till Årets familjeblogg. Bloggen skriver öppenhjärtigt om en barnfamiljs upplevelser, och hemorten Åbo är också tydligt närvarande i hennes inlägg.

På sociala medier har Satamo en följarskara på tiotusentals personer, då man förutom bloggen räknar med också Instagram och podcast. Dessutom har hon en återkommande radioshow i en lokal radiokanal.

Åboborna kunde också denna gång välja mellan tio kandidater, som alla gjort Åbo känt på ett positivt sätt under år 2019. Tävlingen Årets Åbobo samlade totalt 10 513 röster, varav 3 944 stycken gick till Laura Satamo.