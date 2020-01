Stort stöd för den judiska församlingen i Åbo efter färgattacken - Ärkebiskopen: "Vår gemenskap är starkare än hatet"

Vädret var uselt och kvällen var mörk, men det stora stödet för den judiska församlingen lyste upp Åbo den här torsdagskvällen.

På förintelsens minnesdag vandaliserades Åbo synagoga med röd färg. Efter den händelsen ville olika kyrkor, religiösa samfund och människorättsorganisationer visa sitt stöd för den judiska församlingen.

På torsdagen den 30 januari ordnades därför en öppen manifestation där man prydde staketet vid Åbo synagoga med blommor. Området utanför synagogan var fullt av folk som visade sin solidaritet efter färgattacken mot synagogan.

Bild: Yle/Lotta Sundström

Tapio Luoma, ärkebiskop för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, var en av många talare i samband med manifestationen.

- Det som hände här i Åbo på förintelsens minnesdag är någonting som vi inte kan acceptera. Det är väldigt viktigt att vi samlas så här så att vi kan se hur många vi är som stödjer varandra när någonting så här tragiskt händer. Vår gemenskap är starkare än hatet.

Genom stödmanifestationen, där flera hundra personer deltog, ville man också fördöma andra motsvarande vandaliseringar, som har skett mot både den katolska kyrkan och pizzeriaföretagare i Åbo.

- Det är väldigt uppfriskande att se så många människor från olika religioner och olika samfund samlade på det här sättet.

Bild: Yle/Lotta Sundström

Ärkebiskopen lyfte också fram ett gemensamt syfte till att man samlas på det här sättet och påpekar för hela finska samhället att hatgärningar inte är någonting man får syssla med.

- Det är mycket svårt att förstå att det som hände vid Åbo synagoga har hänt. Man kan inte heller undvika att budskapet var fyllt av hat och har att göra med Förintelsen. Därför måste vi göra allt vi kan för allt hatprat inte förvandlas till hatgärningar.

Bild: Yle/Lotta Sundström

Torsdagens blomstermanifestation vid Åbo synagoga ordnades av Åbonejdens ekumeniska krets, Åbo ärkestift, Åbo domkyrkoförsamling samt kampanjen We see you.

Flera medlemmar ur Åbo svenska församling var också på plats. En av dem var Malena Björkgren, som är församlingspastor vid Åbo svenska församling.

- Det är viktigt att vara med här och visa vår solidaritet och vårt stöd. Oberoende vem som utsätts för olika typer av dåd och vandalism är det viktigt att visa att det är inte är någonting som vi accepterar. Både som medmänniska och som församling. Synagogan ska kunna vara en trygg plats.

Malena Björkgren var lite förvånad av den stora uppslutningen och det var så många som bryr sig om det som har hänt.

- Det är också fint med alla blommor. Det är livets tecken och vi bryter vandalismen med någonting vackert. Det är också viktigt att den här manifestationen är öppen för alla, så att alla som vill kan vara med och visa sin solidaritet. Det här är ett stöd för oss alla som vill ha en trygg stad och värld där vi får finnas med våra olika religioner.

Malena Björkgren, församlingspastor vid Åbo svenska församling. Bild: Yle/Peter Karlberg

Åbobon Christer Lindholm var också positivt överraskad över att så många deltog i manifestationen.

- Det är väldigt glädjande att se så här många på plats. Det här visar också att antisemiterna må vara högljudda, men de är i alla fall i minoritet. Det är viktigt att protestera mot all rasism. Just nu är det också särskilt viktigt att ta ställning mot antisemitismen, eftersom den håller på att göra en så stark comeback.

Bild: Yle/Lotta Sundström

Christer Lindholm ser vandalismen mot Åbo synagoga och den katolska kyrkan som väldigt obehaglig.

- Vi har nu haft hot mot den judiska församlingen både här i Åbo och i Helsingfors. För att inte tala om hur det har varit på många andra håll i Europa.

Lauri Kattelus, ordförande för Åbo stadsstyrelse, var en av dem som höll tal i det regniga vädret. Till höger i bilden syns ärkebiskop Tapio Luoma. Bild: Yle/Peter Karlberg

Synagogan vandaliserades på minnesdagen för Förintelsens offer

Skadegörelsen vid Åbo synagoga upptäcktes under måndagen, samma dag då världen uppmärksammar minnesdagen för Förintelsens offer. Den 27 januari är också dagen då koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945.

Åbo synagoga Bild: Andy Ödman/Yle

Fläckarna ser ut att vara resultatet av att någon skjutit iväg röda färgpatroner mot väggen och dörren för att orsaka skada och klottra ner delar av huset. Händelsen är polisanmäld.

President Niinistö: "Oroväckande"

President Sauli Niinistö kommenterade skadegörelsen på Åbo synagoga som mycket upprörande. Enligt presidenten är det här frågan om utbredd rasism.

"Turussa synagogaan kohdistunut ilkivalta on ehdottoman tuomittavaa. Rasismille ja antisemitismille ei tule antaa tilaa. Olemme kaikki vastuussa siitä, ettei pahuus arkipäiväisty ja leviä. Olemme sen velkaa myös tuleville sukupolville."

- Presidentti @Niinisto — TPKanslia (@TPKanslia) January 27, 2020

Både rasism och antisemitism anser han vara oroväckande. De är fenomen som är tätt sammankopplade, sade Niinistö som kommenterade skadegörelsen i samband med att han deltog i minnesdagen vid koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau.

Någon har sprejat färg på katolska kyrkan

Även katolska församlingen i Åbo har drabbats av ofog. På fredagen upptäckte Stanislaw Zawilowicz att någon hade sprejat färg på kyrkan. Zawilovicz är är kaplan i Sankta Birgittas och salige Hemmings församling i Åbo.

- Någon hade skrivit "Stop hiding the pedophiles" (sluta gömma pedofilerna) med svart och "Liers" (lögnare) med rött på väggen och klottrat på fönstret.

Enligt Zawilovicz var det här andra gången i år som kyrkan har utsatts för klotter. Båda de händelserna är polisanmälda.