Tomas Fant är tillbaka på första plats på Vegatoppen – rösta här!

Tomas Fant är tillbaka på första plats på Vegatoppen med låten Allt var blott en dröm. Hur ska det gå för veckans nya utmanare Peter Svanström och Poporkestern Åland?

Tomas Fant återtar plats nummer ett.

Tomas Fant är etta med låten Allt var blott en dröm. På andra plats hittar vi den här veckan Tove Ljungqvist med låten Vilse. Cold Case finns på tredje plats med låten Sunshine.

Denna vecka får varken Ulf Lidman eller AB tillräckligt många röster och får lämna Vegatoppen för den här gången.

Vi fortsätter precis som tidigare med två nya utmanare som hoppas på en plats på den enda hitlistan med enbart finlandssvensk musik.

Peter Svanström utmanar med låten Ingen som du och Poporkestern Åland med låten Mystiken på Njutaregränd.

Här kan du kan läsa mera om utmanarna Peter Svanström och Poporkestern Åland.

1. (3) Tomas Fant / Allt var blott en dröm: 17.6 %

2. (2) Tove Ljungqvist / Vilse: 16.2 %

3. (1) Cold Case / Sunshine: 12.1 %

4. (ny) Steinhard / Kiss the past goobye: 9.2 %

5. (4) Sofie Lundell / Lita på tiden: 9 %

6. (5) Therese Karlsson / Free: 8.4 %

7. (ny) Lovana / Mommos sång: 8.2 %

8. (6) Philip Järvenpää / In the real world: 7.9 %

-------------------------------------------------------

9. (8) Ulf Lidman / Always together: 6.7%

10. (7) AB / Back in time: 4.7 %

Resultaten från Vegatoppen vecka 5 presenteras i Yle Vega torsdag 6.2.2020 med start kl.18.03. Då får du höra hur det går för listans låtar och artister.

Listan kan du också höra i Yle Vega måndagar kl. 21.03. Du kan också lyssna via Arenan under 30 dagars tid.

Vegatoppens nya utmanare presenteras i Yle Vega, torsdagar kl.17.30.

Röstningen avslutas natten mellan tisdag och onsdag.