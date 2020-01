Det här är coronaviruset - grafiken visar hur det ser ut, symptom och spridning

Coronaviruset är på allas läppar, men vad är det egentligen för ett virus?

Coronaviruset började sprida sig från marknaden Huanan Seafood Wholesale Market i Wuhan i Kina i december. Där såldes vilda djur, och från dem kan viruset ha spridit sig till människan. Därför kallas just det här coronaviruset också för Wuhanvirus. Det är ändå ännu oklart om det här är startpunkten för epidemin.

Karta över Kina med Hubeiprovinsen och Wuhan utprickade. Bild: Miro Johansson/Yle

Den 30 januari 2020 hade coronaviruset spridit sig till 18 länder och världshälsoorganisationen WHO utlyste internationellt hälsonödläge för femte gången sedan år 2007.

Så här har coronaviruset spridit sig den 30.1. Bild: Miro Johansson/Yle

Så här ser coronavirusen ut. De är runda, och har fått sitt namn av kronorna på virusens yta. Du kan läsa mer om virus här.

Coronavisruset har "svampar" på ytan. Bild: Miro Johansson/Yle Coronaviruset i genomskärning. Bild: Miro Johansson/Yle Coronavirus i helbild. Bild: Miro Johansson/Yle

Precis som andra coronavirus sprider sig wuhanviruset från människa till människa via droppar, som den infekterade personen sprider via till exempel andningar, nysningar och hostningar. Det kan också fastna på ytor, och sprida sig via till exempel handtag.

Inkubationstiden varierar. Den kan vara allt mellan två och 14 dagar från att en person utsatts för viruset.

Coronavirusets inkubationstid varierar. Bild: Miro Johansson/Yle

Coronavirusets symptom är väldigt lika vanlig säsongsinfluensa, då sjukdomen är mild. I allvarligare fall kan den orsaka till exempel lunginflammation.

Coronavirusets symptom är andnöd, hosta och feber. Bild: Miro Johansson/Yle

Coronaviruset är väldigt likt sars och mers, virusepidemier som tidigare härjat, men verkar ändå inte alls vara lika dödligt som dessa två. Det är dödligare än vanlig säsongsinfluensa, men den normala influensan sprider sig i stället lättare.

I Kina har tillståndet blivit kritiskt för var sjätte person som tagits in på sjukhus på grund av coronaviruset. Men det är värt att poängtera att det bara handlar om dem som insjuknat så allvarligt att de faktiskt har uppsökt sjukhusvård.

Källor: Reuters, Yle