USA utlyser nationellt nödläge på grund av coronaviruset– resenärer från Fastlandskina släpps inte in i landet

Alla som varit i Fastlandskina under de senaste 14 dagarna ska undersökas. På bilden en kontrollstation med en värmekamera. En kontrollstation med en värmekamera och fyra skärmar som visar information. Bild: AFP / Lehtikuva

USA har utlyst ett nationellt nödläge på grund av coronaviruset. Beskedet kommer dagen efter att Världshälsoorganisationen WHO utlyst internationellt hälsonödläge.

Under fredagen fattades beslut om att stoppa utländska medborgare från att komma in i landet ifall de varit i Fastlandskina under de senaste två veckorna, och de amerikanska medborgare som återvänder från Fastlandskina ska undersökas och kan hållas isolerade upp till 14 dagar.

Nästan 200 amerikanska medborgare har transporterats hem från provinsen Hubei i Kina och försatts i karantän för att säkerställa att de inte bär viruset och riskerar att smitta andra. Karantänen är den första av sitt slag på 50 år i USA.

Risken för smitta uppges ändå vara väldigt låg, och i och med åtgärderna kommer risken inte att öka, enligt källor på det amerikanska hälsovårdsdepartementet.

Coronaviruset har förutom i Asien bekräftats i Europa, Nordamerika och Australien. I Europa är antalet smittade strax under 20, i Norden är en person i Finland och en annan i Sverige smittade.

Källor: AFP, Reuters, The Washington Post