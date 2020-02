Krista Pärmäkoski fick revansch efter gårdagens silver – överlägsen vinnare i Vörå i dag: "Fick jobba hårt"

Krista Pärmäkoski åker skidor under FM-tävlingarna.

Krista Pärmäkoski. Krista Pärmäkoski åker skidor under FM-tävlingarna.

Krista Pärmäkoski var som väntat helt i en nivå för sig på damernas 10 kilometer i klassisk stil i FM i Vörå. Tolvan Julia Häger var bästa FSS-åkare, medan sjukdomsdrabbade Andrea Julin var 20:e.

Borta var toppkonkurrenter som Kerttu Niskanen, Anne Kyllönen och Johanna Matintalo.

Krista Pärmäkoski var därmed skyhög förhandsfavorit på damernas 10 kilometer i klassisk stil. I går fick Pärmäkoski nöja sig med silver i lagsprinten, men i dagens lopp var det inget snack om vem som var vassast i Vöråspåren.

Pärmäkoski ledde hela loppet. Efter fem kilometer började ledningsmarginalen växa rejält och i mål var Pärmäkoski hela 45 sekunder före tvåan Laura Mononen.

Förstaplatsen var samtidigt Pärmäkoskis 13:e individuella guld

– Visst smakar guldet lika bra som alla tidigare. Det var ändå en hård och lång tävling och jag fick jobba hårt, precis som i vilken tävling som helst, sade Pärmäkoski efteråt.

– Hon är på den nivå hon ska vara, konstaterade Yle Sportens expertkommentator Glenn Lindholm om Pärmäkoski.

Ikalisåkaren står över morgondagens sprint och börjar i stället förbereda sig för hennes huvudmål denna säsong, den skandinaviska touren i Sverige och Norge.

Laura Mononen tog silvret med klar marginal, medan Vilma Nissinen knep bronset efter en rätt så tajt sekundstrid med Susanna Saapunki.

Bästa FSS-åkare blev Julia Häger med en tolfteplats, tangerat personbästa för henne i FM-sammanhang.

Andrea Julin avstod gårdagens lagsprint på grund av sjukdom, men var med i dagens tävling. Julin var näst bästa FSS-åkare då hon var i mål på plats 20.

Resultat:

1. Krista Pärmäkoski, Ikaalisten Urheilijat, 30.07,3

2. Laura Mononen, Hämeenlinnan Hiihtoseura, + 45,3

3. Vilma Nissinen, Vuokatti Ski Team Kainuu, +1.04,8

4. Susanna Saapunki, Vuokatti Ski Team Kainuu, +1.14,2

5. Riitta-Liisa Roponen, Oulun Hiihtoseura, +1.33,4

6. Katri Lylynperä, Vuokatti Ski Team Kainuu, +1.41,6

7. Anni Kainulainen, Hämeenlinnan Hiihtoseura, +1.58,7

8. Anita Korva, Kainuun Hiihtoseura, +2.52,9

9. Marjaana Pitkänen, Oulun Hiihtoseura, +2.58,2

10. Katariina Lonka, Ikaalisten Urheilijat, +3.07,2

...

12. Julia Häger, IF Minken, +3.15,5

20. Andrea Julin, IF Minken, +3.44,0

25. Hanna Ray, IK Falken, +3.59,9

26. Linnea Henriksson, IF Femman, +4.05.4