Nu börjar Melodifestivalen 2020 - bland artisterna Sonja Aldén, Dotter och Victor Crone

2545 låtbidrag skickades in - nu tävlar 28 artister om att få representera Sverige i Eurovision Song Contest i Rotterdam i maj.

Melodifestivalen inleds i Linköping 1.2 och avslutas med final i Stockholm 7.3. Yle sänder Melodifestivalen på Yle TV1, på Yle Arenan och i repris på Yle Teema Fem.

I år ordnas Melodifestivalen för 60:de gången.

Här är samtliga deltagare i årets tävling

Deltävling 1 i Linköping, 1.2

Malou Prytz – Ballerina

Felix Sandman – Boys with emotions

OVÖ – Inga problem

The Mamas – Move

Suzi P – Moves

Sonja Aldén – Sluta aldrig gå

Robin Bengtsson – Take a chance



Deltävling 2 i Göteborg, 8.2

Linda Bengtzing – Alla mina sorger

Dotter – Bulletproof

Anna Bergendahl – Kingdom come

Torsten Flinck – Miraklernas tid

Klara Hammarström – Nobody

Paul Rey – Talking in my sleep

Méndez feat Álvaro Estrella – Vamos amigos

Här är årets artister. Alla 28 artister på rad med Melodifestivalens logga bakom sig. Bild: Janne Danielsson/SVT

Deltävling 3 i Luleå, 15.2

Faith Kakembo – Crying rivers

Amanda Aasa – Late

Albin Johnsén – Livet börjar nu

Drängarna – Piga och dräng

Mariette Hansson – Shout it out

Annis Don Demina – Vem är som oss

Mohombi – Winners

Deltävling 4 i Malmö, 22.2

Hanna Ferm – Brave

Nanne Grönvall – Carpool karaoke

William Strid – Molnljus

Jakob Karlberg – Om du tror att jag saknar dig

Ellen Benediktson och Simon Peyron – Surface

Victor Crone – Troubled waters

Frida Öhrn – We are one

Andra chansen – Eskilstuna 29.2

Bidragen som placerat sig på tredje och fjärde plats i deltävlingarna möts i Andra chansen, där fyra bidrag går vidare till finalen.

Finalen – Stockholm 7.3

Bidragen som placerat sig på första och andra plats i deltävlingarna och bidragen som har tagit sig vidare från Andra chansen möts i finalen.

Melodifestivalens programledare David Sundin, Linda Hedlund och Linnéa Henriksson Melodifestivalens programledare 2020 Lina Hedlund, David Sundin och Linnéa Henriksson Bild: Janne Danielsson / SVT

Se Melodifestivalen på Yle TV1, på Yle Arenan och i repris på Yle Teema Fem

Melodifestivalen sänds i år på Yle Arenan, på Yle TV1 och i repris på Yle Teema Fem. Sändningen kan ses med orginalljud (svenska) eller med finskt referat. Sändningarna refereras på finska av Christian Bertell.

Vill du se Melodifestivalens tv-sändning utan finskt referat ska du välja svenska som sändningsspråk i din tv.

På Yle Arenan sänds Melodifestivalens samtliga sex avsnitt direkt kl.21.00, på Yle TV 1 med fördröjning: deltävling 1-4 sänds kl.22.15 på Yle TV1, andra chansen kl.23.20 och finalen kl.22.50.

På Yle Teema Fem sänds Melodifestivalen söndagar kl.10.30 med start 2.2.

Samtliga sändningar, både utan referat och med finskt referat, finns på Yle Arenan till och med den 5 april.

Fakta om Melodifestivalen 2020 - Totalt 79 personer har skrivit låtar till årets Melodifestival.

- Av de 79 låtskrivarna är 21 kvinnor och 58 män. 39 av låtskrivarna är debutanter och 40 har haft med minst ett bidrag tidigare.

- 12 bidrag har svensk text.

- 14 nummer framförs av kvinnor

- 13 nummer framförs av män

- 1 blandat nummer

- I tävlingen uppträder totalt 36 artister (varav 17 kvinnor och 19 män)

- 13 artister deltar för allra första gången i Melodifestivalen.

- 23 artister har deltagit i Melodifestivalen tidigare. Källa: SVT