Perttu Hyvärinen tog sitt första FM-guld efter sekundstrid – vrålade ut sin glädje vid målgång: "Han är i ruskig form"

Herrarnas 15 kilometer i klassisk stil i skid-FM i Vörå blev en uppvisning av Perttu Hyvärinen och Ristomatti Hakola. Hyvärinen knep till slut sitt första individuella FM-guld med tre sekunders marginal. "Hyvärinen förtjänar guldet", tyckte Hakola efter loppet.

I och med att Iivo Niskanen lämnat återbud så var det Perttu Hyvärinen som fick axla favoritskapet på herrarnas 15 kilometer i klassisk stil i FM i Vörå.

Hyvärinen har slagit in sig i världseliten denna säsong och har radat upp fina insatser i världscupen. Men något individuellt FM-guld hade han inte förrän i dag.

Dagens lopp blev en duell mellan Hyvärinen och Ristomatti Hakola. Den sistnämnda såg redan ut att ha förlorat kampen om guldet, men slutet av loppet blev en sekundstrid om guldet.

Hakola avslutade starkare, men Perttu Hyvärinen säkrade sitt första individuella FM-guld i karriären med tre sekunders marginal.

Vid målgång vrålade Hyvärinen ut sin segerglädje – ett välförtjänt segervrål enligt Ristomatti Hakola.

– Han är i ruskig form då man tittar på hans resultat denna säsong. Han förtjänar guldet, sade Hakola.

Viktor Mäenpää stakade sig till supertid, men blev diskad

Bronsmedaljören Markus Vuorela blev nästan två minuter efter Hyvärinen. Bronset var Vuorelas första FM-medalj.

– I dag var det en kamp mellan mig och Hakola, jag skulle inte ha åkt så här fort utan honom, tackade Hyvärinen.

– Jag värdesätter nog FM-guldet högre än vad Ristomatti skulle ha gjort, han har så många guld redan, skämtade vinnaren.

IF Minkens Remi Lindholm blev 15:e, runt tre och en halv minut efter Hyvärinen. Hans Mäenpää kom i mål på 21:a plats och Alexander Ståhlberg blev 22:a.

Ski Team Mäenpääs Viktor Mäenpää startade som nummer fyra och parstakade hela loppet. I mål var han på tiden 43.39,9.

En tid som alltså skulle ha räckt ända till en tredjeplats. Mäenpää diskades ändå.

– Det var ett perfekt före för oss. En helt bra "träningstävling", kroppen och skidorna fungerade bra, sade Mäenpää direkt efter loppet.

Resultat:

1. Perttu Hyvärinen, Puijon Hiihtoseura, 41.58,8

2. Ristomatti Hakola, Jämin Jänne, +3,1

3. Markus Vuorela, Jämin Jänne, +1.55,7

4. Lauri Vuorinen, SkiTeam 105, +2.05,5

5. Joni Mäki, Pohti SkiTeam, +2.17,9

6. Timo Mantere, Ilmajoen Kisailijat, +2.31,4

7. Aku Nikander, Jämin Jänne, +2.39,4

8. Juuso Haarala, Pohti SkiTeam, +2.39,9

9. Joonas Sarkkinen, Ounasvaaran Hiihtoseura, +2.43,3

10. Ville Nousiainen, Kouvolan Hiihtoseura, +2.47,3

...

15. Remi Lindholm, IF Minken, +3.28,8

21. Hans Mäenpää, Ski Team Mäenpää, +3.40,2

22. Alexander Ståhlberg, Norrvalla Ski Team, +3.43,1

53. August Högnabba, IF Åsarna, +5.05,4

55. Oscar Högnabba, IF Åsarna, +5.18,2

57. Alex Svartsjö, IF Femman, +5.23,3

71. Leonard Marken, Oravais IF, +5.44,2

75. Jonatan Lindqvist, IF Minken, +5.49,4

77. Christian Grannas, Vörå IF, +5.58,8

79. Robin Sundsten, IF Femman, +6.01,7

82. Hannes Mäenpää, Ski Team Mäenpää, +6.04,1

87. Johannes Vuorela, IF Minken, +6.22,2

94. Benjamin Sundqvist, IF Minken, +6.41,5

95. Kasper Lönnbäck, IF Minken, +6.49,9

105. Wilhelm Stenbacka, IF Sibbo-Vargarna, +7.14,9