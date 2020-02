Världens bästa quarterback mot NFL:s formstarkaste försvar – Yle Sporten tar tempen på Super Bowl: "Förväntningarna är uppskruvade"

Det är den tiden på året igen. Det nalkas Super Bowl natten till måndag finsk tid – och Yle Sporten tar igen en närmare titt på ett av världens största idrottsevenemang. Blir det ligans hetaste anfall eller det kanske mest kompletta laget som tar hem titeln i år?

Det stora spektaklet går av stapeln i Miami i år och det är Kansas City Chiefs och San Francisco 49ers som möts.

Att det är just de här två lagen som gått längst av alla är ingen större överraskning. Kansas City var i en klass för sig i sin division AFC West och har sedan klarat av att stå för dubbla magiska vändningar i slutspelet.

Först vände man ett historiskt stort 24-poängsunderläge under en halvlek mot Houston Texans i divisonsomgången och sedan ett tiopoängsunderläge mot Tennessee Titans i konferensfinalen.

San Francisco 49ers var i sin tur det bästa laget i grundserien i hela NFC och i slutspelet har man i tur och ordning knockat ut Minnesota Vikings och Green Bay Packers – i övertygande stil. Både Vikings och Packers föll med hela 17 poängs marginal.

Men vad ska man förvänta sig av årets Super Bowl?

– Visst är det väl många som förväntar sig ett offensivt fyrverkeri. Vi har världens bästa quarterback i Patrick Mahomes i elden för sitt Kansas City och världens kanske bästa offensiva tränare i Kyle Shanahan som lotsar sitt San Francisco, säger Yle Sportens Mattias Simonsen och tillägger:

– Så visst är förväntningarna uppskruvade – det ska bli en underhållande historia.

Chriso Vuojärvi understryker i sin tur att båda lagen har en fascinerande färd bakom sig. Kansas City Chiefs har redan länge hört till lagen som varit nära att utmana om en Super Bowl-titel, men aldrig gått hela vägen.

– Kansas City har en av de lojalaste anhängarkårerna i hela ligan och kan få smaka på segerns sötma för första gången på 50 år, dessutom med en tränare – Andy Reid – som också har varit nära en gång men inte gått hela vägen tidigare. Ska de här trenderna brytas? Fascinerande att se, säger han.

Bild: All Over Press

Chiefs-supportrarna är kända för att vara högljudda. Riktigt högljudda. Kansas City Chiefs-anhängare Bild: All Over Press

San Francisco 49ers var i sin tur enormt framgångsrika på 80- och 90-talet, men efter det har det gått sämre.

– Även om de var i final för några år sedan så finns där en hel del frustration också i deras läger, säger Vuojärvi.

San Francisco 49ers gick till final för sju år sedan och förlorade då där mot Baltimore Ravens. Förlusten blev samtidigt startskottet för en brant nedförsåkning.

– Det var inte ett lag som var byggt för långsiktig framgång. De hade många problem och allt gick snabbt åt pipan. Men nu har man byggt om laget från grunden. Man har trejdat in en quarterback i Jimmy Garoppolo och har byggt upp ett topp 5-försvar, säger Simonsen.

När det handlar om en Super Bowl vill många jämföra quarterbackarna som ställs mot varandra. Men i år är det inget snack om saken, åtminstone enligt Yle Sportens NFL-nördar. Mahomes är helt enkelt för bra.

Mahomes draftades sommaren 2017 något överraskande redan halvvägs in i den första omgången av Chiefs. Efter att ha agerat backup till Alex Smith (tidigare 49ers-qb dessutom) i ett år tog han över säsongen 2018 och har sedan dess dominerat.

– Garoppolo är ingalunda en dålig quarterback, men Mahomes har det där lilla extra. Eller inte ens lilla. Han har en x-variabel som ingen i ligan har just nu, summerar Simonsen.