Finsk dokumentärfilm tilldelades första pris på filmfestivalen i Göteborg

Den finska duon Jussi Rastas och Jenni Kivistö tilldelades priset Dragon Award Best Nordic Documentary för filmen Colombia in My Arms på Göteborg Film Festival.

Dokumentärfilmen är inspelad i Colombia och utreder förutsättningarna för ett hållbart samhälle i ett land som präglats av ett blodigt inbördeskrig under de senaste 50 åren.

Enligt juryn lyckades filmskaparna på ett lyckat sätt skildra verkligheten hos de olika grupperna ''i landet där freden inte verkar vara välkommen''.

''Den här filmen är inte bara ett intimt porträtt av ett land, den får oss att reflektera över kolonialism och post-kolonialism, kapitalism och antikapitalism och vad som driver mänskligheten framåt'', lyder en del av motiveringen.

Prissumman för bästa dokumentär är 250 000 kronor, alltså ungefär 25 000 euro.

Filmfestivalen i Göteborg är den största av sitt slag i Norden, och i år var tre finska filmer och en dramaserie nominerade i flera olika kategorier.

Colombia in My Arms visades också under den dokumentärfilmsfestivalen Docpoint i Helsingfors som ordnades 27.1–2.2.

Källor: Göteborg Film Festival, Docpoint Festival, Yle