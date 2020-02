“Inga kineser tillåtna” – oro för coronaviruset sprider rasism och främlingsfientlighet

Restauranger i bland annat Seoul, Rom och i Tokyo sätter upp skyltar som förbjuder kinesiska kunder. I Indonesien har demonstranter samlats utanför hotell och krävt att de kinesiska gästerna åker sin väg. Efter coronavirusutbrottet har personer med asiatisk bakgrund på flera håll i världen vittnat om att de blivit utsatta för rasism.

I Frankrike har flera berättelser om diskriminering och rasism samlats under hashtaggen #JeNeSuisPasUnVirus (jag är inte ett virus) på Twitter, bland annat om barn som mobbas i skolan och om passagerare som byter plats i kollektivtrafiken när det får syn på en medresenär med asiatiskt utseende.

– Det är ett virus som härstammar från en region i Kina. Det kunde ha varit Nordafrika, Europa eller någon annan plats, säger Soc Lam, juridisk rådgivare för kinesiska grupper i Paris, till nyhetsbyrån AP.

– Folk borde inte tänka att det är mer sannolikt att vi sprider viruset bara för att vi är asiater, säger han.

"Vi ses ändå genast som utlänningar"

Ari Deng, en student vid universitetet Arizona state i USA berättar till AP att folk började behandla henne annorlunda efter nyheten om att en studerande vid universitetet var smittad.

När Deng satt sig vid ett bord började de andra studenterna runt bordet viska.

– De blev alla väldigt spända och samlade sedan snabbt ihop sina saker och gick iväg, säger hon.

University of California, Berkeley tvingades radera ett inlägg på Instagram där man skrev att xenofobi, “rädsla för att komma i kontakt med personer som kanske kommer från Asien”, är en normal reaktion till coronaviruset.

– Oavsett hur länge vi bor i det här landet ses vi i vissa fall ändå genast som utlänningar. Det är den frustrerande verkligheten för många av oss, säger Gregg Orton, chef för the National Council of Asian Pacific Americans, till AP.

Rasistiska rubriker väcker ilska

I flera länder har också medierna fått kritik för sin hantering av coronaviruset.

I Frankrike tvingades lokaltidningen Le Courier Picard be om ursäkt för sin förstasida med rubriken “Gula faran” och en bild av en asiatisk kvinna med munskydd.

I Australien har tusentals personer skrivit under en insamling för att få tidningarna The Herald Sun och The Daily Telegraph att be om ursäkt för sin rapportering, den tidigare för rubriken “Chinese Virus Pandamonium” och den senare för “China kids stay home”.

– Ingen kallade Ebolaviruset för Kongoviruset! Ingen kallade Galna ko-sjukan det europeiska viruset, eller det franska eller amerikanska viruset. Snälla, visa respekt och medmänsklighet, skriver en av undertecknarna.

Källor: AP, ABC