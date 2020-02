Efter över 20 år av fred i Nordirland balanserar den brittiska riksdelen fortfarande på en skör tråd. Brexit och hotet om en hård gräns mellan Nordirland och Irland satte landet i gungning och bromsade upp den fredsuppbyggande process som kännetecknat landet det här århundradet.

Nordirlands blodiga konflikt - vad handlade det om? Konflikten i Nordirland sträcker sig flera hundra år tillbaka i tiden. Trots att man talar om protestanter och katoliker, handlar det i första hand inte om religiösa motsättningar utan om social diskriminering. Irland blev självständigt från Storbritannien år 1922, medan de sex nordirländska grevskapen stannade kvar under brittiskt styre. Den nordirländska provinsen styrdes av en protestantisk majoritet som diskriminerade den katolska befolkningen. Mot slutet av 1960-talet började en fredlig medborgarorganisation kräva lika rättigheter för alla. Protestanterna såg sin maktställning hotad och svarade med våld. Konflikten eskalerade till en väpnad konflikt där IRA slogs för ett enat Irland medan olika protestantiska paramilitära grupper slogs för att Nordirland skulle förbli brittiskt. Den brittiska armén skickades till Nordirland för att upprätthålla ordningen år 1969 och gjorde sig också skyldig till mycket våld. Under konflikten förekom militärkontroller på motorvägarna men hela gränsen mot Irland kunde aldrig kontrolleras. Över 3 700 personer dödades i konflikten. År 1998 slöts ett fredsavtal, Långfredagsavtalet, som gav Nordirland ett begränsat självstyre. Avtalet löste inte alla problem och det nordirländska samhället är fortfarande mycket delat. Konflikten anses ha tagit slut år 2007 när Nordirland fick en provinsregering där både protestanter och katoliker är representerade.

I Nordirlands näst största stad Derry/Londonderry är det svårt att inte reagera på stadens tydliga tudelning mellan protestanter och katoliker, eller probrittiska unionister och irländska nationalister som man också kan kalla dem.

Landets konfliktfyllda historia låter sig inte vänta med att visa sig då jag besöker staden, brexit till ära.

Tudelningen och spåren av den historiska konflikten ser man tydligast i var invånarna väljer att bo. De flesta protestanter bor på ena sidan om floden Foyle, som forsar genom staden, och de flesta katoliker på den andra sidan.

Jag träffar Louisa Young på Derry/Londonderrys ringlande "Peace Bridge", fredsbron, som är en gångbro över floden Foyle.

Den här bron är ett av flera fredsuppbyggande projekt i staden, som har både ett praktiskt och symboliskt syfte då den förenar de två samhällena.

Young är katolik och är gift med en protestant som hon bor tillsammans med i det protestantiska området Waterside.

Hon tycker inte att det är någon skillnad om man är protestant eller katolik och hon förargar sig på folk som antar att man är det ena eller andra, beroende på vad man väljer att kalla staden hon bor i.

- När man kallar staden för Derry så tror folk direkt att man är från den ena sidan av tudelningen, och säger man Londonderry så tror folk att man är från den andra sidan.

Enligt protestanterna heter staden Londonderry medan katolikerna säger Derry. Young tycker att folk särskilt i huvudstaden Belfast drar förhastade slutsatser om religionstillhörighet på basen av om hon väljer att kalla sin hemstad för Derry eller Londonderry.

- När jag sagt att jag är från Derry har svaret kunnat vara att man inte vet var det är bara för att jag säger Derry och inte Londonderry.

Flera fredsprojekt hjälper samhällena att närma sig varandra

Ett fredsuppbyggande projekt som pågår i staden just nu heter "Never too late to create". Det är ett projekt som ämnar att hjälpa äldre män med mentala svårigheter, genom att skapa konst.

Jag får ta del av projektet och besöka männens gemensamma konstutställning i Derry/Londonderrys Studio 2, där allting från konstellationer av stenar till vackra målningar av blommor och hjärtskärande dikter finns att beskåda.



Män som inte har pratat, pratar. Män som inte har skapat, skapar. ― Eddie Kerr

På utställningen träffar jag hjärnan bakom projektet, Eddie Kerr. Han berättar hur viktigt det är att deltagarna får möjligheten att prata och lyssna på varandra. Konstskapandet är bara ett sätt att göra det på.

- Målet med projektet är att deltagarna ska återfå tron på sig själva och samhället de lever i.

Det vackraste Eddie Kerr sett under projektets gång är när män som inte mår bra börjat må bättre, genom att prata med de andra deltagarna och skapa konst tillsammans.

Männen träffas en gång i veckan. James Logue i Londonderry Bild: Paul-Michel Ledoux Genom konsten förmedlar deltagarna sina känslor och tankar, ibland var och en skilt för sig och ibland genom samarbete. Konstutställning i Derry/Londonderry Bild: Paul-Michel Ledoux

Just nu finns det 65 män med i projektet och de flesta av dem har inte målat eller skapat någon form av konst sedan de var barn. Med det i åtanke är resultatet jag får se på utställningen särskilt imponerande och rörande.

Många av problemen som deltagarna bearbetar genom konsten och då de träffas bottnar i landets 30 år långa inbördeskrig "The Troubles".

James Logue är en av deltagarna och han berättar att alla drabbats av kriget oberoende om man skadats av bomber och skott eller inte.

- Vi har alla förlorat personer vi älskat i kriget, och alla har vi förlorat våra ungdomsår.

Därför pratar man inte så mycket om kriget under träffarna, säger Logue, och när man gör det dömer ingen varandra för vad man gjort eller inte gjort under kriget.

De saker som är för svåra att prata om i gruppen, får istället ta sig uttryck i konsten som männen skapar.