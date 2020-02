Norrena & Frantz: Går det att hitta den stora kärleken på en liten ort?

I klassiska tv-serien Sex and the city fick vi följa supersingeln Carries jakt efter kärleken bland New Yorks skyskrapor.

Hon hade det inte lätt, hon fick leta idogt i sex säsonger innan hon fick till det med sin Mr Big.

Men då hade Carrie faktiskt en hel metropol som sina jaktmarker! Hur många säsonger hade det blivit om hon dejtat i - låt oss säga - Jakobstad?

Sex and the småstad



Att hitta kärleken på en mindre ort kan vara en utmaning.

En del har kanske tur och prickar rätt redan i skolan. Saken klar, låtom oss leva lyckliga i alla våra dagar.

Att utbudet av potentiella partners är begränsat behöver inte vara en negativ sak om den rätta finns där bakom knuten.

Men för singeln kan det lokala utbudet börja kännas aningen begränsat efter ett tag.

När alla känner alla finns gott om förutfattade meningar och distraherande faktorer.

Även om du själv kanske tycker han verkar lite söt kraxar dina vänner "nej snälla, han var ju superäcklig i högstadiet, har du glömt det?"

Har du letat efter eller kanske rent av funnit kärleken på en liten ort?



När Norrena & Frantz gör sin allra första livepodd från Jakobstad vill vi passa på att diskutera just detta ämne.

Hur göra för att hitta kärleken på en mindre ort?

Har du gjort det? Letar du ännu? Eller fick du åka längre bort för att få napp?

Finns det fördelar och nackdelar med småstadsdejtning?

Är det till exempel okej att dejta någon som varit ihop med en av dina vänner? Eller är en sådan person för evigt "förbrukad" inom bekantskapskretsen?

Och hur är det för dig som är aningen äldre och kanske skulle vilja hitta kärleken på nytt efter en skilsmässa?

Påverkar omgivningen dig? Finns risken att ni blir föremål för skvaller om ni försöker er på en romantisk middag på den enda pizzerian som har öppet en tisdag i februari?

Du kan skriva helt anonymt via formuläret nedan, men ditt svar kan komma att läsas upp i podden och publiceras i redigerad form här på svenska.yle.fi.