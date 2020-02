Valtteri Nieminen herrsingelmästare före OS-aspiranterna – Mathilda Lindholm vann sitt tredje FM-guld: "Här står jag som finsk mästare efter åtta operationer och ätstörningar"

View this post on Instagram

Tässä vielä klippi eiliseltä. Videon kuvannut ja editoinut Jani Laitinen @lurjusjantta 💪💪. Suuret kiitokset kaikille onnittelijoille ja kannustaneille! #SM2020 #badminton #sulkapallo #yonex #yonexfinland #astrox88D