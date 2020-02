Brottaren Jenny Franssons vattenflaska ska analyseras – experten tror inte att sabotageförklaringen håller: "Det har aldrig gått hem"

View this post on Instagram

I torsdags föll hela mitt liv samman. Allt jag kämpat för och allt jag står för. Vem jag är och vem jag vill bli. Något som jag aldrig ens tänkt ska kunna hända mig har nu hänt och just nu känner jag mig mer död än levande.😔 Men jag försöker ta en dag i taget och inte glömma vem jag är och vad jag är värd...