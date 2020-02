Ny förarlös färja planeras till Aura å i Åbo

Skulle du ha lust att åka i en förarlös färja? En färja som inte ens är fjärrstyrd? I framtiden är det kanske verklighet i Åbo.

Sensorer som samlar in data ska fästas på Förin som trafikerar i Aura å. Datan ger en bild av hur trafiken och förhållandena vid Förin ser ut. Tack vare det här kan algoritmer skapas som visar när det är tryggt att korsa ån. Förin fungerar normalt under insamlingen av datan.

Mätningarna ska ske under två vintrar, med start i oktober-november i år. Orsaken till att man vill ha en lägesbild under vintern är att väderförhållandena ställer särskilt svåra krav på färjan. Färjan måste kunna fungera om det finns is på ån, och dessutom orsakar underkylt regn och snöfall problem för sensorerna.

Arkivbild. Sensorer som samlar in data ska fästas på Förin. Åbofärjan Föri. Bild: Yle/Marie Söderman

Den insamlade datan ska sedan användas då man utvecklar en ny helautomatiserad färja som ska trafikera någonstans mellan Varvstorget och Åbo slott (se bild längre ner). Projektet presenterades av Åbo stad, tisdagen den 4 februari.

Förarlös färja den vettigaste lösningen

Stadsfärjan Förin har tjänstgjort i Aura å sedan 1903 och underlättar pendel- och kollektivtrafiken, samtidigt som den också fungerar som en sevärdhet för turister.

Orsaken till att man nu vill ha en ny färja är att Aura å utgör ett hinder vid planeringen av nya områden, eftersom det inte finns ett sätt att komma över ån när man rör sig från Varvstorget mot hamnen.

Att bygga en bro mellan stadsdelarna anses vara en dålig idé, eftersom en låg bro förhindrar större båtar från att köra in till centrum längs Aura å. En hög bro anses också vara skrymmande för omgivningen vid Åbo slott.

Färjan ska trafikera någonstans inom det röda fältet. En karta över SmartFöris rutt i Åbo Bild: Åbo stad

Att bygga en tunnel under ån blir för dyrt. Därför anser Åbo stad att en autonom färja är den mest kostnadseffektiva lösningen. En ny färja med förare är helt enkelt inte lika lönsam ekonomiskt.

Tidigare har en förarlös färja testats mellan Pargas och Nagu, men färjan var ändå fjärrstyrd vilket den planerade färjan till Aura å inte kommer att vara.

- I Kristiansund i Norge planeras en delvis autonom färja, men den är också fjärrstyrd, säger projektchef Jakke Mäkelä vid Åbo stad.

Övrig trafik ska väja för färjan

Det finns ändå flera utmaningar med projektet Smartförin, som är en del av spetsprojektet Smart and Wise Turku. Åbo stad satsar 400 000 euro för utvecklingsarbetet 2020-2021.

- Den största utmaningen är att färjan inte väjer för annan trafik, berättar forskningschef Mirva Salokorpi vid sjöfartsutbildningen Aboa Mare.

Det här innebär att övrig trafik i Aura å måste kunna reagera på rätt sätt och väja för den förarlösa färjan. Eftersom det inte finns någon besättning ombord läggs också ett större ansvar på passagerarna om en nödsituation uppstår på färjan.

Salokorpi påpekar ändå att färjan ska byggas så, att risken för exempelvis en brand är minimal. Om en brand inträffar ska det finnas automatisk släckning ombord.

En förarlös färja utan fjärrstyrning ställer en del utmaningar. För tillfället finns det ingen lagstiftning om det här och teknik som uppfyller alla krav finns inte heller – åtminstone ännu.

Färjan ska veta vad den ska reagera på



Tillverkandet av en ny färja inleds inte heller nu, utan Förin används som en försöksplattform för att utveckla den artificiella intelligensen.

Under testperioden ska sensorerna i Förin registrera allt som en färja kan stöta på i ån. Det här gäller annan vattentrafik och också till exempel sjöfåglar och människor.

- Vi kan kanske be någon simma eller paddla med kanot vid Förin under då informationen samlas in, säger projektchef Mäkelä lite skämtsamt.

Mäkelä påpekar ändå att det är viktigt att färjan vet vad den ska reagera på och vad den inte ska reagera på.

- Det här är något vi sedan helt enkelt måste fatta beslut om, säger han.