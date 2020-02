Statsminister Marin till Yle: Regeringen ense om personaldimensioneringen inom äldrevården

Regeringen har enats om detaljerna för antalet vårdare per klient inom äldrevården. Statsminister Sanna Marin (SDP) bekräftar för Yle att regeringens proposition ges till riksdagen på torsdag.

Frågan har varit omtvistad i ett decennium. I synnerhet SDP har krävt en striktare reglering i frågan. Med ett bindande beslut försöker man förbättra situationen inom äldrevården.

Enligt regeringens beslut ska det finnas sju vårdanställda per tio äldre. Kvoten blir med andra ord 0,7 vårdare per klient. Den nuvarande rekommendationen är 0,5 vårdare per klient.

Dimensioneringen gäller vårdinrättningar där verksamheten pågår dygnet runt. Siffran 0,7 gäller uttryckligen personer som sysslar med vårdarbete.

Kostar 200 miljoner euro

Reformen uppskattas kosta mer än 200 miljoner euro under den här regeringsperioden.

Under regeringsförhandlingarna enades man om 70 miljoner euro som kan anslås för reformen. Ytterligare anslag kan enligt ministrarna frigöras genom att effektivera läkemedelsförsörjningen och genom att öka användningen av billigare parallellpreparat.

Regeringen vill också effektivera avtalen om köptjänster och digitaliseringen inom social- och hälsovården.

Regeringens mål är att den inte behöver genomföra reformen på bekostnad av andra tjänster för äldre och sjuka personer.

Detaljerna i personaldimensioneringen ska bli klara senast i början av april då regeringen förhandlar om budgetramarna.

Dimensioneringen förutsätter 4 400 nya anställda

Diskussionen om äldreomsorgen, nyheten om att Esperi Care övertagits av bolagets långivare samt de stundande, och troligen svåra, avtalsförhandlingarna inom vårdsektorn ökade behovet inom regeringen att infria löftet om ett lagförslag om dimensioneringen.

Den bindande dimensioneringen innebär att ytterligare cirka 4 400 vårdanställda kommer att behövas inom äldreomsorgen.

Det är meningen att lagen ska träda i kraft redan före 2023 och att den bindande dimensioneringen ska vara i kraft från och med våren 2023.

Artikeln är en bearbetad översättning av Yle uutisets artikel skriven av Ari Hakahuhta.