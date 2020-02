Trumps fredsplan är "en ensidig och orättvis plan för palestinierna" - men vad är alternativet, frågar sig ex-diplomat

USA:s president Donald Trump och hans goda vän, Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, offentliggjorde nyligen sin vision av en fredsplan för palestinierna och Israel. Palestinierna avslog omedelbart förslaget.

Den nya visionen är en följd av Trumps välvilliga Israelpolitik. I planen betonas vikten av att Israels säkerhet kan garanteras, att israelerna får behålla sina bosättningar på ockuperat land och att palestinierna uppfyller en rad andra villkor.

Trumps plan är någonting helt annorlunda i jämförelse med tidigare förslag och förhandlingar som har förts, säger Thomas Hammarberg, svensk riksdagsledamot, diplomat, lärare, journalist och Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter 2006-2012.

- Det här är helt nytt eftersom det är ett ställningstagande för den ena parten. Den andra parten - palestinierna - har inte ens varit med om arbetet, delvis för att de själva har reagerat mot USA:s partiska hållning men också för att den amerikanska ledningen inte har brytt sig om att försöka engagera dem i processen.

Enligt Hammarberg kan amerikansk och israelisk inrikespolitik också ha haft sin andel här. Den egentliga avsikten var kanske att stärka de här två politikerna [Trump och Netanyahu] under den närmaste tiden rent politiskt - och inte en seriöst genomtänkt plan för fred.

- Det är ett dåligt alternativ, men det finns inget bättre alternativ för palestinierna. Deras läge är rätt så hopplöst, det måste man erkänna. säger Pasi Patokallio, tidigare finländsk ambassadör i Israel (1998-2003).

Patokallio anser att den tvåstatslösning som det har talats om under de senaste 20-25 åren inte kommer att förverkligas. Han ser inte heller att det skulle finnas någon möjlighet till en enstatslösning - med araber och judar i samma stat.

- Det finns ganska få alternativ, och man kan inte heller gå tillbaka till den situation som rådde före 1967. Det har skett mycket sedan dess.

- Det är helt klart att en palestinsk stat inte kan bli suverän så som vi ser på begreppet. Den skulle till exempel vara demilitariserad.