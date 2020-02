Borgå å ligger isfri på Runebergsdagen - det har aldrig hänt förr i mannaminne

Isfritt på Borgå å i februari är väldigt ovanligt eller till och med helt unikt. Det vittnar både statistik och iakttagelser om.

Strömvirvlarna vid Gamla bron i Gamla stan vet inte riktigt om de är på väg upp för ån eller på väg ut mot havet. För väderentusiasten Egil Green är det här en intressant och ovanlig vinter.

- Det borde vara fruset på ån nu. Det är helt klart, säger han. Vi har haft en så mild vinter att isen lägger sig rekordsent i år.

Du tror ändå på is den här vintern?

- Jag vet inte. Jag skulle gärna se lite is och lite snö. Vi får ju en del kalla nätter nu den här veckan.

10.2.2017 jämfört med den 4.2.2020. Bild: Yle/Stefan Härus, Yle/Mikael Kokkola

Enligt Egil Greens dagliga vädernoteringar, som han har gjort i 45 års tid, var januari rekordvarmt i Borgå. Medeltemperaturen var +2,2 grader, vilket slog det tidigare rekordet från 1989 på exakt noll grader.

Vad berättar den här isfria ån åt oss?

- Den berättar det som vi alla är lite rädda för, att uppvärmningen i naturen är ett faktum och att det här kanske blir det normala. Vintrarna blir mildare, säger Egil Green.

Medeltemperaturen i februari i Borgå 1975-2019 enligt Egil Green Åren 1975 till 2000 -5,9 Åren 2000 till 2019 -4,4



Under de 15 senaste åren har isen lagt sig på ån senast den 20 januari. Vy över Borgå å. Bild: Yle/Mikael Kokkola

Också andra Borgåbor har koll på väder och is. I tidningen Uusimaa berättar Kimmo Autio att han sedan 2006 har fört bok över isläggningen och -lossningen på Borgå å.

Enligt hans noteringar har det alltid funnits is på ån i februari. Hittills har isen lagt sig på ån senast den 20 januari; de allra flesta gångerna redan i december.

Alltid is på Runebergsdagen

Runt fartyget J.L. Runebergs vita skrov flyter en tunn issörja omkring. På däcket står skepparen Ted Lönnroos med ett ”strandfynd” i nävarna, en åra som har flutit förbi. Det blåser en kall nordvästlig vind.

- Vad jag kan komma ihåg har det alltid varit is på ån då vi har firat Runeberg, säger han.

På Runebergsdagen ska det, enligt en tradition som började 1987, bjudas på kaffe och Runebergstårtor i mässen. Förberedelserna är i full gång.

- För var det rätt så vanligt att folk kom hit till fartygssidan med snöskotrar på isen, men i dag så skulle det behövas vattenskotrar, säger Ted Lönnroos.

Issörjan runt J.L. Runeberg är kanske början på lite is i ån. Issörja i ån. Bild: Yle/Mikael Kokkola

Som många andra har han registrerat isfriheten.

- Rätt så många fascineras nog nu över den här situationen.

Tidigare vintrar har det gällt att hålla ett öga på isen och inte ligga för nära kajen.

- Problemet är kombinationen av tjock is och stora förändringar i vattenståndet; då gäller det att ligga tillräckligt långt ut, säger han.

Din tippning, blir det ännu is på ån den här vintern?

- Inte tror jag det blir någon rejäl is, men den här veckan blir det så gott som heltäckt med väldigt tunn is. Men ingen is man kan gå på, säger Ted Lönnroos.