"Tänker själv om de som har åkt fast att de är dopade" – efter dopningsnyheten berättar svenska brottaren Jenny Fransson om hotfulla meddelanden

Förra veckan rasade allt för Jenny Fransson. Som det ser ut nu missar den svenska brottaren sommarens OS – och då är karriären över. "Allt går i kras. Jag kan inte se vem jag är utan brottningen – med en dopningsstämpel på mig", säger hon till Radiosporten.

Svensk idrott har skakats om under de senaste dagarna. Brottaren Jenny Franssons positiva dopningsprov har skapat stora rubriker.

I en längre intervju med Radiosporten öppnar det svenska OS-hoppet upp om turerna efter att hon fick beskedet på torsdagen förra veckan. Det var under ett läger i Helsingborg i januari som Fransson ska ha gett dopningstestet som innehöll spår av den anabola steroiden metyltestosteron.

– Min första reaktion var att det inte stämmer, att något är fel, innan jag förstod allvaret.

Fransson har sagt att det här måste vara ett misstag eller att någon försöker sabotera för henne. En flaska som Fransson har använt under lägret ska analyseras – men enligt Sportbladet är ett sabotage inte speciellt troligt.

Ola Sjögren, som är brottartränare i Helsingborg, säger att ingen utomstående kan ha varit inne i träningslokalen.

– Ingen obehörig kommer in. Ytterdörren är låst och man måste släppas in. Jag var inte här under lägret, men jag har väldigt svårt att se hur det skulle kunna hända, säger Sjögren till tidningen.

Fransson är också medveten om att påståendet "det har skett av misstag" är en klassiker från idrottare som har åkt fast för dopning. Hon säger att hon inte vet hur hon kan ha fått i sig preparatet.

– Såklart, jag har alltid tänkt så också. Jag är också väldigt dömande och tänker själv om de som har åkt fast att de är dopade. Men nu förstår jag också hur hemskt det är att folk dömer en utan att veta vem jag är och vad jag har gjort.

– De vet ingenting. Ändå säger de att jag ska ut ur landet, att jag ska dö. Jag har fått sådana meddelanden.

"Man känner sig ensam"

I måndags bekräftade det svenska brottningsförbundet att Fransson har lämnat ett positivt dopningsprov. Sen dess har det stormat runt henne och hon beskriver timmarna som har gått efter det som hemska.

– Det har varit obehagligt. Nu kommer alla människors åsikter. Det är det jobbiga. Det första jag gjorde var att låsa mitt Instagram-konto. Folk började höra av sig med så sjuka kommentarer. Det har ringt hela tiden, men också kommit många meddelanden med kärlek.

– Man känner verkligen sig ensam. Jag vaknar varje morgon och livet går vidare, men det känns så sjukt. Hela mitt liv har stannat.

Nu ska hennes b-prov analyseras, men det är väldigt sällan som ett sådant ger ett annat resultat än a-provet. En avstängning skulle sätta punkt för Franssons brottningskarriär – månader före OS i Tokyo.

– Det här är det värsta som kan hända. Det senaste året har allt i mitt liv handlat om OS. Om det inte blir ett OS är karriären också över. Om det blir ett straff vill jag att det ska vara så kort som möjligt, men oavsett är det kört.

– Just nu har jag ingenting. Jag har tänkt använda min idrottskarriär i yrkeslivet – bli tränare, hålla föredrag … Allt går i kras. Allt jag brinner för. Jag kan inte se vem jag är utan allt det här – med en dopningsstämpel på mig.