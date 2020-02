Gömda barn, hot om riksrätt och regeringskris - evakueringen av barnen från al-Hol politiskt sprängstoff i hela Norden

Kurdihallinto on valmis tuomitsemaan oikeudessa ulkomaisia Isis-taistelijoita ja al-Holin leirin naisia. Suomalaisilta on kysytty, mitkä asiat estävät työllistymistä. Suomen luottoluokitus on laskenut vähän. Tanskassa kokeillaan 4-päiväistä työviikkoa.