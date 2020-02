Kyrkoåret går denna vecka över från att ha relat till julen över till att nu blicka framåt mot påsken. Söndagen 9.2 bär namnet Septuagesima som på latin innebär den sjuttionde och berättar att det nu är sjuttio dagar till påsken.

Radiogudstjänst med Filadelfiaförsamlingen i Borgå

Veckans radiogudstjänst i Yle Vega firas med Filadelfiaförsamlingen i Borgå som leds av pastorsparet Kenneth och Elisabeth Witick. I radiogudstjänsten är Kenneth Witick predikant och mötesledare är Elisabeth Witick.

Lovsångsledare är Linda Laukonen och i lovsångskören sjunger Linda Laukonen, Hanna Altay, Jenny Djupsjöbacka, Tira Grönlund, Gun Berg, Elisabeth Witick och Stefan Wetterbro.

Duett: Sam Nyman och Runar Nylund.

Musikerna i gudstjänsten är Fiona Chow, som ackompanjerar på piano till lovsångerna och Sam Nyman, som spelar piano till de unisona sångerna.

Förbön och vittnesbörd: Stig Bäcklund.

Ur Segertoner sjungs:

259 (Saliga visshet),

353 (Han är min sång och min glädje),

365 (Namnet Jesus vill jag sjunga).

Radiogudstjänsten sänds varje söndag kl 13.03 i Yle Vega.

Andakter och Andrum i veckan

Andrum och andakter sänds som vanligt i veckan, här hittar du veckans andaktstalare.

Måndag 3.2

Andrum kl 06.54 och 09.10

Helena Hult, Jakobstad (repris från 28.8.2019)

Sara Wiklund sjunger Endast kärleken segrar.

Aftonandakt kl 19.15

Björn Elfving, Vasa

Tisdag 4.2

Andrum kl 06.54 och 09.10

Oskar Sjöberg, Ekenäs

Musik: Vineyard Soul med Reckless Love.

Aftonandakt kl 19.15

Benita Ahlnäs, Borgå

Musik med Viking Smeds: Spegling.

Onsdag 5.2

Andrum kl 06.54 och 09.10

Marko Pitkäniemi, Helsingfors

Musik: Händels Messiasoratoriet

Aftonandakt kl 19.15

Hedvig Långbacka, Helsingfors

Musik med Eric Bibb: Don’t you ever let nobody let your spirit down.

Torsdag 6.2

Andrum kl 06.54 och 09.10

Yvonne Terlinden, Karis

Musik med Anders Widmark: Din klara sol går upp.

Aftonandakt kl 19.15

Henrik Perret, Helsingfors

Fredag 7.2

Andrum kl 06.54 och 09.10

Sarah Tiainen, Karleby (repris från 18.9.2019).

Musik med Mrs Bighill Singers.

Aftonandakt kl 19.15

Gunborg Lindqvist, Esbo

Lördag 8.2

18.03 Ett ord inför helgen.

Söndag 9.2

kl 19.15 Den oförtjänta nåden.

Luisa Tast och Martin Sandberg läser dagens bibeltexter och i andakten hörs psalm 905 Mitt liv - en nåd med Baltic Gospel Singers.

Producent: Hedvig Långbacka.

Du kan alltid lyssna på Andrum och andakter på Yle Arenan, då det passar just dig bäst!

Andrum i Yle Vega

Aftonandakter i Yle Vega