Vem tror du vinner en Oscar 2020?

Den 92. Oscarsgalan går av stapeln natten mellan den 9–10 februari. Svenska Yles Silja Sahlgren-Fodstad och Nicke Aldén kommenterar galan på svenska i direktsändning. Här tippar vi vem vi tror att ska vinna och vem vi egentligen skulle vilja att vinner. Är du av samma åsikt?

Bästa film

Silja: Prognoser och ett långt segertåg tyder på att 1917 tar hem spelet i år. För min del är det ok, men skulle inte heller ha något emot att belöna Once Upon a Time in Hollywood – en underhållande kärleksförklaring till Hollywood.

Nicke: 1917 har tagit hem nästan alla pris under Award Season och Oscarsgalan blir inget undantag, tyvärr. Filmen är bra men krigsfilm i Oscarssammanhang känns tråkigt och förutsägbart. Hade gärna sett Parasite som vinnare här men 1917 tar det.

Bästa film 1917 Ford v. Ferrari Joker Once Upon a Time in Hollywood Parasite The Irishman Little Women Jojo Rabbit Marriage Story

Bästa regi

Silja: Sam Mendes har lyckats med konststycket att paketera en krigsfilm på ett nytt sätt. Visuellt snyggt, tekniskt häpnadsväckande, emotionellt starkt. Tippar på att han tar priset.

Nicke: Jag skulle gärna ge Quentin Tarantino få sin första Oscar för bästa regi. Bong Joon Ho är också värd priset för sin nytänkande Parasite. Tyvärr tror jag att Oscarsakademin kör safe även här och ger Mendes sin andra regioscar. Den första fick han för exakt 20 år sedan med American Beauty, hans debutfilm.

Bästa regi Quentin Tarantino - Once Upon a Time in Hollywood Todd Phillips - Joker Bong Joon Ho - Parasite Martin Scorsese - The Irishman Sam Mendes - 1917

Bästa manliga huvudroll

Silja: Om Joaquin Phoenix INTE vinner är det en lika stor skräll som när Glenn Close fick se sig snuvad på statyetten ifjol. Personligen skulle jag ändå helst belöna Jonathan Pryce för sin subtila insats som motvillig påve.

Nicke: Jag fattar inte ens vad Jonathan Pryce gör bland de nominerade. Han borde ha nominerats ifjol för The Wife. Helst skulle jag ge priset åt Taron Egerton för hans mångfaceterade porträttering av Elton John i filmen Rocketman. Men han är inte ens nominerad! Skämmigt. Phoenix tar det.

Bästa manliga huvudroll Jonathan Pryce - The Two Popes Adam Driver - Marriage Story Antonio Banderas - Pain & Glory Joaquin Phoenix - Joker Leonardo DiCaprio - Once Upon a Time in Hollywood

Bästa kvinnliga huvudroll

Silja: Renée Zellweger är självskriven för detta pris. Det är hon värd. Punkt.

Nicke: Renée ftw!

Bästa kvinnliga huvudroll Charlize Theron - Bombshell Renée Zellweger - Judy Cynthia Erivo - Harriet Scarlett Johansson - Marriage Story Saoirse Ronan - Little Women

Bästa manliga biroll

Silja: Det är Brad Pitts år i år. Han kunde lika gärna ha varit nominerad för Ad Astra, men är så underbart avslappnad som stuntmannen Cliff Booth att man gärna unnar honom en statyett för just den rollen.

Nicke: Sad Astra var en av fjolårets mest poänglösa filmer. Om än Brad var bra. Brad är alltid bra! Ge Brad en Oscar! Alla andra legender i den här kategorin har redan en statyett för sitt skådespeleri. Brad har en i egenskap av producent för filmen "12 Years a Slave" som han fick då den blev utsedd till bästa film år 2014.

Bästa manliga biroll Anthony Hopkins - The Two Popes Brad Pitt - Once Upon a Time in Hollywood Al Pacino - The Irishman Joe Pesci - The Irishman Tom Hanks - A Beautiful Day in the Neighborhood

Bästa kvinnliga biroll

Silja: Laura Dern har prisats för sin insats, även om jag gillade henne lika bra som mamman i Little Women. Dern i all ära, men Margot Robbies blandning av styrka och sårbarhet i Bombshell är suverän. Dern tar den här.

Nicke: Laura Dern har bakluckan fylld med filmpris för sin roll i Marriage Story som advokaten Nora Fanshaw. Jag skulle hellre se hennes klient i den filmen, Scarlett Johansson, få priset för sin makalösa mammaroll i Jojo Rabbit. Stackars Scarlett som verkar gå hem utan pris i år trots att hon är nominerad hela två gånger. Dessutom medverkade hon i den mest framgångsrika filmen genom tiderna; Avengers: Endgame. Men Laura får sin Oscar för lång och trogen tjänst. Hennes tredje nominering under en lång och fin karriär.

Bästa kvinnliga biroll Florence Pugh - Little Women Kathy Bates - Richard Jewell Laura Dern - Marriage Story Margot Robbie - Bombshell Scarlett Johansson - Jojo Rabbit

Bästa originalmanus

Silja: Quentin Tarantino kommer knappast att vinna vare sig bästa film eller bästa regi och då är manuset den sista möjligheten. Skulle personligen ändå helst belöna Rian Johnson för en underbart charmig "Agatha Christie möter Sherlock Holmes" –deckare som kryddats med Wes Anderson-vibbar.

Nicke: Det är nu det blir knepigt. Manuskategorierna känns svårast att tippa i år. Skulle som sagt helst se Tarantino vinna regipriset men det kan hända att han blir utan och i så fall kan han få manuspriset som plåster på såren. Manuspris har han två sedan tidigare, för Pulp Fiction och Django Unchained. Älskade, precis som Silja, Knives Out men eftersom den endast har en nominering i år i just den här kategorin ser det illa ut. Tror Bong Joon Ho och Jin Won Han får priset för Parasite.

Bästa originalmanus 1917 - Sam Mendes och Krysty Wilson-Cairns Knives Out - Rian Johnson Marriage Story - Noah Baumbach Once Upon a Time in Hollywood - Quentin Tarantino Parasite - Bong Joon Ho och Jin Won Han

Bästa manus baserad på en förlaga

Silja: Greta Gerwig är väl värd många pris - men kanske inte främst för Little Women. Det är ändå fullt möjligt att juryn ser sig nödd att kompensera för det underliga faktum att Gerwig inte nominerades i regi-kategorin. Personligen tycker jag att Todd Phillips och Scott Silver kunde belönas för att de gjort något nytt av ett gammalt koncept.

Nicke: Usch vad svårt, igen. Gerwig kan likt Quentin få ett tröstpris. Men tävlingen är hård, väldigt hård, i manuskategorierna i år. Känns också som att ifall Jojo Rabbit ska vinna något pris över huvudtaget i år av alla sex den är nominerad till så är det den här. Little Women har vi sett förr i olika former. Jojo Rabbit kommer med någonting helt nytt och Taika kan "take one for the team". Priset går med andra ord till Nya Zeeland i år.

Bästa manus baserad på en förlaga Jojo Rabbit - Taika Waititi Joker - Todd Phillips och Scott Silver Little Women - Greta Gerwig The Irishman - Steven Zaillian The Two Popes - Anthony McCarten

Bästa utländska film

Silja: Eftersom Hollywood knappast är moget för en sydkoreansk vinst i kategorin "bästa film" får Parasite låta sig nöja med pris för "bästa utländska film". Andra alternativ? Knappast.

Nicke: Jag hoppas innerligt på att Parasite ska vinna bästa film. Tror tyvärr inte tiden är mogen ännu, beklagligt nog. Men bästa utländska film torde vara lika säkert som att Paavo Väyrynen aldrig kommer att lämna politiken.

Bästa utländska film Polen - Corpus Christi, Boze Cialo på originalspråk Norra Makedonien - Honeyland Frankriket - Les misérables Spanien - Pain and Glory, Dolor y gloria på originalspråk Sydkorea - Parasite, Gisaengchung på originalspråk

Nicke Aldén och Silja Sahlgren-Fodstad håller dig sällskap med svenskspråkigt referat för femte året i rad. Nicke Aldén och Silja Sahlgren-Fodstad poserar framför en röd ridå. Bild: Yle / Barbro Ahlstedt

Oscarsgalan äger rum natten mellan den 9:nde och den 10:nde februari. Du kan se galan på antingen Yle Arenan eller Yle Teema. Sändningen från röda mattan inleds klockan 1.30 och själva galan tar vid klockan 3.00. Bägge sändningarna refereras även på svenska av Silja Sahlgren-Fodstad och Nicke Aldén.

Delta i såväl festen som disskusionen på sociala medier med #oscarit