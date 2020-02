Film: Bombshell – när jobbet förutsätter både toppexamen och sex

Har du undrat över vad det är som får en del kvinnor att foga sig i trakasserier? Får andra att tiga om det som pågår? Då skall du se hetsiga Bombshell som får det att hetta till.

Fram till år 2016 var namnet Roger Ailes synonymt med framgång. Han var konsulten som jobbat för Nixon, Reagan och Bush. Mediamogulen som byggt upp Fox News.

En man med makt.

En man som insett att det inte räcker med skarpa hjärnor och djupa analyser för att väcka tv-publikens intresse. Det som krävs är kvinnliga nyhetsankare med långa ben och korta kjolar.

Kvinnor med en karriärhunger stor nog för att svälja lite osmakliga kommentarer på vägen mot framgång. Och möjligen lite annat också.

Men 2016 får en av alla dessa kvinnor nog och väljer att tala ut. Hon följs snart av flera andra.

Rappt berättat

Manuset till Bombshell är skrivet av Charles Randolph som 2016 belönades med en Oscar för filmen The Big Short – en verklighetsbaserad studie i finanskraschen 2008.

Randolphs styrka är att skapa underhållande paket med en kritisk udd. Ensemblefilmer där man ändå tillåts komma under huden på de enskilda gestalterna.

Are you talking to me? Margot Robbie och Kate McKinnon spelar kolleger som tacklar situationen på olika sätt. Kayla och hennes kollega står och lyssnar på feedback under ett möte. Bild: Hilary Bronwyn Gayle

Det här är historier med stora bågar, men där pulsen skapas av små avgörande ögonblick. Brännpunkter. Vändpunkter.

I Bombshell varvas det hetsiga tempot på en nyhetsredaktion med en inblick i spelet bakom kulisserna. Det är snabba klipp, rappa dialoger, en uppsjö av hänvisningar till kända personer och händelser.

Men med jämna mellanrum portionerar Randolph och regissören Jay Roach ut scener i vilka tempot saktar in, där känslor långsamt byggs upp tills laddningen är snudd på outhärdlig.

Jag kan hjälpa dig lilla vän. Relationen mellan Megyn Kelly (Charlize Theron) och Roger Ailes (John Lithgow) är komplicerad. Roger Ailes (John Lithgow) i samspråk med Megyn Kelly (Charlize Theron) i soffan på ett kontor. Bild: Hilary Bronwyn Gayle

För en som inte har full koll på exakt vad som sades och gjordes i verkligheten är det stundvis svårt att veta vilka element som representerar fakta och vilka som är fiktiva.

Detta är onekligen problematiskt i relation till Ailes som person, men sett ur ett vidare perspektiv handlar det om ett åskådliggörande av olika nivåer av trakasserier.

Här finns verbala slängar som "to get ahead you have to give a little head" och "om du vill leka med de stora pojkarna måste du ligga med de stora pojkarna".

Här antyds också att det förekommer fysiska övergrepp - även om inga sådana visas i bild.

Tillräckligt effektfull är ändå scenen där en ung kvinna under en anställningsintervju drivs till att dra upp fållen på sin klänning tills hennes trosor lyser bländvita i det dunkla rummet.

Scenen är utdragen och extremt obehaglig - långsamt fylls kvinnans uppspärrade ögon av tårar.

Skickligt skildras vägen från självsäker styrka till skärande självkritik och förödmjukelse.

Senast i det skedet blir det utan större åthävor tydligt varför #metoo-kampanjen var så viktig när den året efter Ailes-affären svepte över världen.

Viktig inte bara för att komma åt dem som missbrukar sin makt, utan också för att uppmuntra offren till att stå upp för varandra,

Vilken trio!

Bombshell är uppbyggd kring tre kvinnor av vilka två har verklig bakgrund. Den tredje fungerar som en slags personifiering av hur ett osunt maktförhållande skapas.

Nicole Kidman spelar programvärden Gretchen Carlson – tv-profilen som 2016 kom att bli den som satte Foxbollen i rullning genom att väcka åtal mot Roger Ailes.

Redo för krig. Nicole Kidman spelar kvinnan som vågade utmana makten. Gretchen Carlson (Nicole Kidman) talar i mobilen ute på gatan. Bild: Hilary Bronwyn Gayle

Juristen och journalisten Megyn Kelly gestaltas av en nästan porträttlik Charlize Theron – än en gång Oscarsnominerad.

Scenerna i vilka Kelly ställs mot presidentvalskandidaten Donald Trump fungerar som en effektfull påminnelse om det verbala krig han fört mot diverse kvinnor.

Oscarsnominerad är även Margot Robbie för sin tolkning av den fiktiva Kayla - en ung skönhet som avancerat från väderflicka till att jobba för Gretchen. Tills hon anser sig vara mogen för större utmaningar.

Och i nätets mitt tronar John Lithgow som Ailes – mannen som ser allt, hör allt och styr det mesta i det Murdochägda Foximperiet.

En man och hans samvete? John Lithgow är strålande som Roger Ailes - rollen som i tv-versionen gjordes av Russell Crowe. John Lithgow som Roger Ailes - sittande i soffan. Bild: Hilary Bronwyn Gayle

Det är honom man vänder sig till om man har önskemål gällande karriären. Det är han som avgör vem som syns, vilka kameravinklar som gäller och vilken kjollängd som är lämpligast.

Det är han som sköter arbetsintervjuerna. I enrum.

Och allt som händer i det rummet stannar naturligtvis mellan honom och den potentiella arbetstagaren. Det är nämligen så man bygger upp en ömsesidig lojalitet.

Varför är den inte nominerad?

Det här är redan andra gången härvan kring Ailes och Fox News visualiseras – sommaren 2019 lanserades den sjudelade serien The Loudest Voice.

Serien ger ett bredare perspektiv på hur Ailes byggde upp Fox News och utgör snarare ett komplement än en konkurrent till filmversionen.

Bägge har sina respektive styrkor och historien tål onekligen att upprepas. Inte bara för att trakasseribiten är hemsk, utan för att den politiska fond den avtecknar sig mot är skrämmande intressant.

Vem har makt, vem styr vem och hur mycket går oss förbi?

I filmhänseende är den hetaste frågan ändå hur det är möjligt att en film som är nominerad för bästa manus och bästa skådespelare INTE nominerats i kategorin bästa film?

Det kan väl ändå inte vara så att man ansett det gulliga epokdramat Little Women vara ett lämpligare kvinnligt kort? Eller? Va?